Умер лауреат Нобелевской премии мира, помиривший Северную Ирландию и Англию 1 3.08.2020, 21:37

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Фото: yandex.ru

Джон Хьюм сыграл важную роль в подписании Англо-ирландского соглашения 1985 года.

Лауреат Нобелевской премии мира, североирландский политик Джон Хьюм умер на 84 году жизни. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на independent.ie.

Как отмечается, Хьюм скончался в своем родном городе Дерри, в северо-западной части Ольстера в Северной Ирландии.

В 1969 году Хьюм стал независимым депутатом парламента Северной Ирландии. Через два года - одним из основателей Социально-демократической партии труда (SDLP), с 1979 по 2001 годы возглавлял ее.

В ходе начавшегося в 1960-е годы противостояния в Северной Ирландии с обеих сторон погибло 3524 человека, из них 1857 — гражданские лица. Формальным окончанием конфликта считается 10 апреля 1998 года — день, когда было подписано Белфастское соглашение.

Джон Хьюм принимал активное участие в процессе мирного урегулирования конфликта в Северной Ирландии, сыграл важную роль в подписании Англо-ирландского соглашения 1985 года, согласно которому Дублин получал официальный статус консультанта при решении вопросов, связанных с Северной Ирландией.

Он принял участие в подписании Белфастского соглашения о мирном урегулировании североирландского конфликта. За это вместе с Дэвид Тримблом получил Нобелевскую премию мира 1998 года.

В 2010 году в рамках опроса телеканала RTE был признан самым выдающимся в истории ирландцем.

Хьюм ушел из политики в 2004 году.