Игорь Борисов: Психологически и морально белорусы уже побеждают Лукашенко 1 3.08.2020, 23:08

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Игорь Борисов

Белорусы хотят перемен.

Президентская избирательная кампания показала, что власти психологически и морально проигрывают белорусскому обществу, - заявил в интервью «Радыё Рацыя» председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов:

- Ситуация нервирует прежде всего нынешний режим. Потому что уже видно, что психологически и морально белорусы уже побеждают его. Свидетельством тому являются многочисленные, многотысячные митинги, которые проходят не только в столице, но даже не в областных, а в районных центрах. И самое плохое случилось для власти - белорусский народ вышел. И белорусский народ вышел под бело-красно-белым флагом. Это фактический показатель не восприятия власти народом.

Люди видят в бело-красно-белом флаге новую идеологию - идеологию перемен, - говорит Игорь Борисов.