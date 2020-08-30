Марш мира и независимости 8 30.08.2020, 8:08

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Фото: Наша Нiва

14.00: Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти сегодня на Марш:

— 30 августа мы выходим на массовые марши по всей стране. Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.

Наши требования:

отставка Лукашенко,

освобождение политзаключенных.

С утра 30 августа обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Минчане, встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.

Промежуточные точки сбора - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", "Академия Наук", "Партизанская" в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.

Бессрочный протест - каждый день и до Победы!

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