Марш мира и независимости

Марш мира и независимости8
- 30.08.2020, 8:08
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14.00: Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.
Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти сегодня на Марш:
— 30 августа мы выходим на массовые марши по всей стране. Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.
Наши требования:
отставка Лукашенко,
освобождение политзаключенных.
С утра 30 августа обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Минчане, встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.
Промежуточные точки сбора - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", "Академия Наук", "Партизанская" в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.
Бессрочный протест - каждый день и до Победы!