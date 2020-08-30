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Лучшие моменты Гранд-парада женских миротворческих сил показали в одном видео

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  • 30.08.2020, 8:19
  • 7,649
Лучшие моменты Гранд-парада женских миротворческих сил показали в одном видео
Фото: tut.by

В центре Минска прошло невероятное по красоте и энергетике шествие.

Вчера на акции протеста люди выходили по всему Минску: практически не было района, в котором не прошло бы митинга или цепи солидарности.

Но самым эффектным был Гранд-марш женских миротворческих сил: в семичасовой акции приняли участие более 15 тысяч человек.

Лучшие моменты Гранд-парада женских миротворческих «Радыё Свабода» собрало в одном видео.

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