Лучшие моменты Гранд-парада женских миротворческих сил показали в одном видео

Лучшие моменты Гранд-парада женских миротворческих сил показали в одном видео2
- 30.08.2020, 8:19
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В центре Минска прошло невероятное по красоте и энергетике шествие.
Вчера на акции протеста люди выходили по всему Минску: практически не было района, в котором не прошло бы митинга или цепи солидарности.
Но самым эффектным был Гранд-марш женских миротворческих сил: в семичасовой акции приняли участие более 15 тысяч человек.
Лучшие моменты Гранд-парада женских миротворческих «Радыё Свабода» собрало в одном видео.