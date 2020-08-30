Пять главных загадок COVID-19, над которыми все еще работают специалисты 30.08.2020, 8:44

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Медики не могут прийти к единому мнению.

Прошло уже больше полгода с момента глобального карантина. Стало понятно, что Covid-19 никуда не денется в ближайшее время. А главные вопросы, которые волнуют большинство людей, до сих пор остаются без ответа.

Крупнейшие мировые эксперты, опрошенные изданием ABC News, назвали пять главных вопросов относительно нового коронавируса, которые ставят науку в тупик.

Когда появится вакцина от коронавируса (и появится ли вообще)?

Самый важный вопрос 2020 года.

От ответа на него во многом зависит, как мы — человечество — проведем ближайшие пару лет своей жизни.

Если вакцины в обозримом будущем не будет, то маски, 1,5 м социальной дистанции и локдаун с неизбежной удаленной работой — останутся с нами надолго.

Задача вакцины — создать групповой иммунитет для человечества, что предотвратит распространение вируса, а точнее, сделает сам факт распространения не особо важным. Ведь, если у нас будет эффективная вакцина, вирус не будет воздействовать на большую часть населения.

В данный момент в мире разрабатывается около 170 вакцин от Sars-Cov-2.

Это — очень значительное количество, однако более-менее ощутимого прогресса достигли разработчики лишь шести вакцин от коронавируса. Именно они сейчас находятся на третьей — самой важной — стадии клинических испытаний. Третья стадия означает, что вакцину тестируют на тысячах реальных пациентов.

Как правило, на разработку вакцин уходят долгие годы, однако, учитывая масштабы нынешней пандемии коронавируса, у человечества нет столько времени.

Отсюда — фантастические темпы, с которыми идет разработка. Согласно некоторым (пусть и весьма оптимистичным оценкам) вакцина может быть готова уже к началу 2021 года.

Речь идет об одной из шести вакцин, проходящих клинические испытания.

Правда, стоит понимать, что даже если сами испытания пройдут успешно, и медики заявят о готовности вакцины к массовому применению, потребуется еще какое-то время, чтобы наладить ее производство в промышленных масштабах.

«У меня есть уверенность, что одна или несколько вакцин могут быть готовы к концу года, — рассказала в интервью ABC News Анна Дурбин, профессор медицинской школы Джона Хопкинса. — Однако, нет уверенности, что в начале 2021 года будет достаточно готовой вакцины, чтобы защитить все население, которое находится в группе риска».

Правда ли, что дети на самом деле так же подвержены заражению как взрослые?

За время пандемии наше понимание того, насколько Sars-Cov-2 опасен для детей, ушло довольно далеко от первоначального.

С одной стороны, многие эксперты продолжают утверждать, что дети заражаются реже, чем взрослые, а сама болезнь чаще всего переносится ими намного легче.

С другой стороны, есть данные о том, что дети являются очень эффективными (а следовательно, опасными) переносчиками коронавируса. Собственно, некоторые ученые утверждают, что вирус распространяется детьми в больших масштабах, чем взрослыми.

Несмотря на соблазн считать распространение COVID-19 среди детей в основном проблемой взрослых, это не совсем так.

Согласно некоторым исследованиям, у части детей и подростков возникает чрезмерная ответная реакция на коронавирус — так называемый мультисистемный воспалительный синдром. В таком случае организм прилагает слишком мощные усилия, чтобы подавить заболевание, и в некоторых случаях это приводит к болезням сердца.

Согласно данным Центра по контролю заболеваемости США, причины возникновения мультисистемного воспалительного синдрома у многих детей пока не ясны. Его последствия могут быть очень серьезными, хотя во многих случаях они сравнительно легко преодолеваются медикаментозным лечением.

Почему некоторые люди тяжело переносят Covid-19, а другие — незаметно?

Согласно многим исследованиям до 80% случаев заболеваний проходят бессимптомно.

Как правило, факторами риска для серьезных обострений являются возраст, ожирение и ряд серьезных заболеваний.

Есть и исследования, согласно которым некоторые этнические группы также попадают в зону повышенного риска, например, люди с темным цветом кожи, латиноамериканцы и т. д.

«Это — очень таинственный вирус, — констатирует Ашиш Джа, директор Института глобального здоровья при Гарвардском университете. — Его способность целенаправленно бить по определенным группам людей и щадить других, очень усложняет диагностику и лечение».

Могут ли люди повторно заражаться коронавирусом?

До недавнего времени считалось, что нет. И это порождало надежду на то, что позволив большей части населения переболеть коронавирусом, мы фактически прекратим пандемию.

В некоторых странах мира, например, Швеции на этом соображении было основано первоначальное решение не вводить глобальный карантин.

Однако, со временем выяснилось, что повторные заражения возможны. Некоторые такие случаи уже документально подтверждены. Например, недавнее повторное заражение Sars-Cov-2 жителя Гонконга.

По мнению ученых, на вероятность повторного заболевания влияют два основных фактора — длительность работы в организме антител, которые формируют иммунитет, а также мутации вируса.

Мы до сих пор не знаем, сколько длится иммунитет к коронавирусу.

А разновидностей коронавируса с различными мутациями уже найдены десятки. Пока большинство из них не имеют друг от друга критических отличий, но не факт, что так будет всегда.

Теоретически, возможно появление версии вируса, против заражения которым иммунитет от предыдущей версии будет бессильным.

Коронавирус когда-нибудь исчезнет?

К сожалению, скорее всего, нет.

Пандемия, которая характеризуется быстрым и неконтролируемым распространением вируса, скорее всего закончится. Однако распространение Sars-Cov-2, скорее всего, нет. Дальше начнется эндемическое распространение вируса. Этот термин подразумевает меньшие масштабы.

Однако, многие эксперты предсказывают, что перед этой стадией нас ждет второй всплеск пандемии в конце этого года.

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