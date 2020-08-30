Божья награда 6 Виктор Горбачев

30.08.2020, 8:51

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Где еще в мире есть такие женщины?

Бог нас не покинул и не забыл. Не покидал и не забывал. Не покинет и не забудет. Никогда! Он с нами всегда.

Он нас наградил в этой жизни самым дорогим. Он любит Беларусь. Очень. Он дал нам самое бесценное в жизни - женщин!

Где еще есть такие женщины?! Самые-самые! Нет в мире вас лучше. Вы с нами тут. Рядом. Вы всегда были и есть рядом.

Вы, правда, лучшие. Любимые.

Я смотрю на этот марш Женщин Беларуси и - плачу. От счастья плачу. От того, что у нас есть Вы! Мое слезы для вас и от вас. Слезы счастья.

Вы - Божья награда для Беларуси! Вы и есть - наша Беларусь!

Низкий поклон вам. За все. Берегите себя.

Обнимаю всех и целую. Господи, какие же вы обалденные! В этом мире всех слов не хватает, чтобы вам высказать.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»

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