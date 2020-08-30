«Это был крик души!»: гомельский пожарный объявил забастовку 3 30.08.2020, 8:59

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Фото: tut.by

Сотрудник МЧС рассказал, почему восстал против системы.

16 августа старшина внутренней службы Александр Матюшенко написал рапорт на имя начальника Гомельского городского отдела МЧС. В нем он официально сообщал, что намерен начать забастовку. После этого мужчину уволили. «За прогул», — сообщили в пресс-службе МЧС. Журналист «Сильных Новостей» встретился с Александром, чтобы узнать, почему он пошел на такой шаг.

— Я проработал в МЧС около десяти лет, — говорит Александр. — Срочную службу также проходи в пожарной охране. Кроме этого, я работал и по другим специальностям. Но именно в МЧС я понял — это то, к чему лежит моя душа. Большую часть времени я провел в боевой части, только недавно был переведен в ПАСЧ-8, объектное подразделение на предприятии.

Александр участвовал и в ликвидации крупных пожаров, и в спасении человеческих жизней, однако говорить об этом особо не хочет, лишь коротко замечает: «Это — моя работа. Была».

Что подвигло старшину внутренней службы заявить о забастовке?

— Во-первых, выборы. Их официальные результаты вызвали у многих большие сомнения. Во-вторых, все, что происходило после дня основного голосования: аресты, избиения невиновных людей. И третье, наша страна уже лет десять живет в каком-то застое, а нам нужно развиваться. Система везде построена на запугивании и слепом повиновении. Если ты рабочий, а я — начальник, то ты всегда будешь не прав и должен молчать. Руководству же главное — только отчитаться о своей работе, «правильно» показать ее перед вышестоящим начальством. И так — везде.

По словам Александра, во время предвыборной кампании от работников требовали «никуда не ходить и ни в чем не участвовать». И даже во время выходных сообщать о своем местонахождении. Но решающей причиной, побудившей высказать свою гражданскую позицию, стали события 9 августа.

— Этот день был у меня выходным, и мы с другом гуляли в центре города, — вспоминает Александр. — То, что я увидел здесь вечером, просто потрясло меня. Людей, мирно стоявших на остановке, хватали без всякой причины и волокли в автобусы. В основном это были совсем молодые ребята, почти дети. У них в руках не было палок и камней, они не делали ничего противозаконного. Меня учили спасать людей, а тут наши же силовики творили такое. И мой последующий поступок — это просто крик души...

Александр Матюшенко говорит, что у него есть 13-летний сын, и он хочет жить в стране, где за него не надо бояться. И что он не желает быть «человеком-амебой, от которого ничего не зависит». По его словам, ему с товарищем удалось избежать беспричинного задержания только потому, что у них в центре живет знакомый. В его доме они и смогли укрыться. Известны случаи, когда работники МЧС случайно были задержаны без всяких оснований, избиты и уволены.

— У меня есть право голоса, — говорит Александр. — Я хочу свободно выражать свое мнение. Конечно, не на службе, но в свое личное время я имею право на гражданскую позицию. Но и на рабочем месте наши люди также должны иметь возможность защищать свои права. Например, и работникам МЧС не помешал бы свой независимый профсоюз. Мы знаем, что во многих странах и пожарные, и полицейские имеют свои профсоюзные организации.

«Сильные Новости» связались с профсоюзными активистами за рубежом и уточнили ситуацию с гражданскими правами у местных пожарных. В Испании пожарные имеют право на забастовку, правда, во время нее они обязаны выполнять «минимальные услуги», то есть пожары во время стачки они тушить будут. В Парижском округе пожарные являются армейской службой, и профсоюзы, и забастовки там запрещены. Но в остальной Франции пожарные считаются муниципальными служащими, имеют свои профсоюзы и право бастовать. Профессиональные организации французских «эмчэсовцев» очень мощные. К демонстрациям пожарных, выходящих на улицы в полной боевой экипировке, даже полиция относится с изрядным уважением.

Но вернемся к нашим спасателям. После того, как Александр Матюшенко подал заявление о забастовке, начальство поинтересовалось, сколько дней он намерен бастовать, на что старшина ответил: «До победы». После этого, по словам Александра, он был уволен по статье с формулировкой «за совершение проступка».

В пресс-службе Гомельского областного управления МЧС редакции «Сильных Новостей» сообщили, что данный работник «не вышел на работу и был уволен за прогул. Он своим поступком снизил боеготовность своей смены, подверг опасности людей, которых должен спасать». Александр с этим не согласен. Он уведомил свое руководство о забастовке заблаговременно, до начала очередной смены.

По мнению Александра, на позицию многих сотрудников силовых ведомств влияет то обстоятельство, что при заключении контракта на несколько лет им выплачиваются дополнительные денежные суммы. В случае же расторжения контракта эти деньги приходится возвращать. Александр говорит, что хотел избежать такой зависимости и намеренно всегда заключал контракт на один год. Выплачивать «неустойку» ему не нужно.

— Конечно, мне жаль моей работы, — говорит Александр. — Но у меня есть руки и голова, без работы я не пропаду. Правда, иногда думаешь, сейчас я не смогу спасти человека, а мог бы. Но ведь всегда есть возможность помогать людям в разных жизненных ситуациях. А так теперь моя совесть осталась спокойна. Я не промолчал, высказал свою позицию по этим печальным событиям.

На службу в МЧС идет немало смелых людей с твердыми моральными установками, считающих своим долгом служение обществу, спасение пострадавших от катастроф и бедствий людей. Их служба — остается одной из самых опасных и сложных.

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