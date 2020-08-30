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«Когда они сгинут, народ вздохнет с облегчением»

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 30.08.2020, 9:13
  • 13,109
«Когда они сгинут, народ вздохнет с облегчением»

Чудесные новости приходят из Беларуси и Туркмении.

При всем разнообразии условий, есть общее – власти заставляют платить из своего кармана за любовь к диктаторам.

В Беларуси подневольных бюджетников гонят гуртом со всей страны на митинги в Минск в поддержку Лукашенко, и заставляют оплачивать проезд из своего кармана. Нет, говорят, денег у государства.

В Туркмении радость - в госмагазинах в продаже появились мука и хлеб, которые продаются в качестве пайка на май и июнь. Ура! Спасибо, бабай, за заботу о народе – к осени хлеб за конец весны – начало лета подвезли! Но! Вместе с ним в нагрузку идёт портрет Бердымухамедова, - фотография размером 50х35 сантиметров стоит 20 манатов (около 6 долларов по официальному курсу).

Репрессиями и угрозами не просто превращают людей в подневольных скотов, но еще издеваются над ними.

Когда эти гниды сгинут, народ вздохнет с облегчением. И в Туркмении, и в Беларуси. Да и в России поднимут бокалы с шампанским.

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