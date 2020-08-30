ВВС: В Беларуси женщины оттеснили ОМОН во время марша 1 30.08.2020, 9:51

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Фото: tut.by

Крупнейшее британское издание написало о Гранд-параде в Минске.

Оппозиционный женский марш прошел в субботу в Минске. По данным СМИ, в нем участвовали от 10 до 15 тысяч женщин, пишет ВВС.

Одна из основных идей акции, анонсированной как "гранд-парад женских миротворческих сил", состояла в том, чтобы попытаться воззвать к совести мужчин-силовиков. "Цель - напомнить мужчинам в силовых структурах о том, что кровь невинных с погон не отмоет ни одна домохозяйка", - говорилось в призыве прийти на марш.

Женщины, одетые преимущественно в красное и белое (цвета государственного флага страны в 1991-1994 годах) загодя собрались на площади Победы и в 16:00 начали движение по центру Минска. Они несли плакаты "Многодетные войска", "Женская сборная Беларуси по вольной борьбе с режимом" и "Место женщины у могильной плиты диктатуры" и скандировали "Жыве Беларусь".

Власти подогнали в центр города несколько десятков автозаков и, через громкоговорители призывали участниц "прекратить несогласованную акцию".

Вид на женский протестный марш в Минске с высоты птичьего полета. pic.twitter.com/Lz6rhYMdUL — bbcrussian (@bbcrussian) August 29, 2020

Женщины хотели пройти по проспекту Независимости к резиденции президента на Октябрьской площади, но путь им преградили ОМОН и цепочка микроавтобусов. Колонна повернула к площади Якуба Коласа и далее в сторону района Уручье.

В одном месте - на пересечении улиц Сурганова и Богдановича, - по сообщениям нескольких СМИ, женщины смогли оттеснить оцепление ОМОНа.

На пересечении улиц Богдановича и Сурганова ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих.



Выглядит так, будто у них не получилось. pic.twitter.com/7LJiBr9iMo — TUT.BY (@tutby) August 29, 2020

Водители проезжающих машин сигналили в знак поддержки, сообщал с места событий корреспондент агентства ТАСС.

На воскресенье в центре Минска запланирован оппозиционный "Марш мира и независимости", в котором примут участие граждане без различия пола.

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