Американский экономист: Продолжительная забастовка поставит Лукашенко на колени 2 30.08.2020, 10:34

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Андерс Аслунд

Никто не захочет помогать слабеющему диктатору.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко провел последние несколько недель, борясь за свою политическую жизнь, поскольку демократическая революция угрожает положить конец его правлению, пишет в статье для Atlantic Council американский экономист Андерс Аслунд (перевод - Charter97.org).

В то время как столь высокий уровень народных протестов является новым явлением в Беларуси, Лукашенко также сталкивается с более знакомой для него угрозой надвигающегося финансового краха, вызванного его явно плохой политикой и усугубленного нынешними потрясениями.

Сталкиваясь с подобными ситуациями в прошлом, он ранее полагался на помощь либо России, либо Запада. Но кто захочет спасать слабеющего диктатора в этом случае?

Лукашенко считает себя «защитником» «синих воротничков», которые работают на нескольких десятках государственных белорусских компаний. Один из его ключевых экономических принципов заключается в том, что эти работники должны иметь право на получение средней заработной платы в размере $500 в месяц. Это может показаться не такой уж большой суммой, но экономическая политика Лукашенко с трудом обеспечивает и эти зарплаты. В итоге Беларусь страдает от периодических валютных кризисов.

Последний крупный кризис произошел в 2011 году, когда Лукашенко был вынужден провести серьезную девальвацию, что привело к 109% инфляции.

В конце 2011 года Путин решил выручить Лукашенко. Прежде чем согласиться на это, он потребовал, чтобы российским государственным и олигархическим компаниям было разрешено захватить крупнейшие из белорусских государственных гигантов. Лукашенко принял условия Путина, но в итоге большинство этих крупных белорусских компаний так и остались в собственности белорусского государства. Вряд ли российский правитель позволит снова обмануть себя сильно ослабевшему Лукашенко.

Политическая ситуация в Беларуси сегодня полностью отличается от 2011 года, но экономическая дилемма на удивление похожа, поскольку белорусская экономика практически не изменилась. Поэтому мы, скорее всего, снова увидим подобный финансовый кризис.

В настоящее время белорусский рубль находится в плавающем состоянии. Он упал чуть более чем на 10% по отношению к доллару США за последний месяц, и темпы его падения ускоряются. Это означает, что белорусские рабочие, которые обычно мыслят в долларовом эквиваленте, потеряли десять процентов своего дохода в течение одного месяца. В ближайшие недели ситуация может стать намного хуже.

Механика нынешнего финансового кризиса в Беларуси до боли ясна, потому что стране остается «советская» экономика. Мы уже видели подобный коллапс. У Беларуси очень небольшие золотовалютные резервы, но сейчас они уменьшились до $4,3 млрд. Этого достаточно, чтобы покрыть всего 1,4 месяца импорта, в то время как три месяца уже считаются опасным минимумом.

Беларусь экспортирует сырье на Запад, промышленные товары в Россию, торговлю тоже больше всего ведет с последней. В 2018 году 58% импорта страны (в основном сырье) приходилось на Россию, тогда как Беларусь отправляла 38% своего экспорта (в основном промышленные товары) в обратном направлении.

В 2019 году только 41% белорусского экспорта направлялся в страны за пределами бывшего Советского Союза. Из этого экспорта удобрения с Беларуськалия и Гродно Азота составили $2,7 млрд, а бензин с Нафтанского и Мозырского НПЗ — $6,5 млрд. Вместе взятые эти четыре государственные компании представляли 68% экспорта Беларуси на Запад.

На основании этих цифр можно прогнозировать, что будет дальше в Беларуси. На Беларуськалий, Гродно Азот и НПЗ Нафтан бастуют рабочие, а отчеты с Мозырского НПЗ неясны.

Продолжительная забастовка любой из этих четырех государственных компаний обрушит экспортные поступления Беларуси и белорусский рубль, поставив Лукашенко на колени. Тем не менее масштабы надвигающейся на страну экономической угрозы еще не получили широкого понимания и оценки.

Если валюта обвалится, начнется настоящая борьба. Останутся ли силовики столь же лояльными Лукашенко, когда он снова посадит на мель экономику своей страны?

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