«Идем на Марш вместе!»
- 30.08.2020, 10:38
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Жители минских районов договариваются о маршрутах.
Жители Октябрьский района Минска встречаются возле Дворца культуры железнодорожников в 13.30.
"До 13.40 ждем тех, кто идет из Курасовщины, Сеницы, районов улиц Казинца и Асаналиева и организованно выдвигаемся на Площадь", - сообщили телеграм-каналу "Баста!" организаторы шествия.
Промежуточные точки сбора для жителей других районов Минска - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", "Академия Наук", "Партизанская" в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.