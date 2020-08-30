«Идем на Марш вместе!» 30.08.2020, 10:38

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Жители минских районов договариваются о маршрутах.

Жители Октябрьский района Минска встречаются возле Дворца культуры железнодорожников в 13.30.

"До 13.40 ждем тех, кто идет из Курасовщины, Сеницы, районов улиц Казинца и Асаналиева и организованно выдвигаемся на Площадь", - сообщили телеграм-каналу "Баста!" организаторы шествия.

Промежуточные точки сбора для жителей других районов Минска - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", "Академия Наук", "Партизанская" в 12.30. Оттуда идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.

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