Что общего в деле Навального и Скрипаля: версия эксперта Bellingcat 5 30.08.2020, 10:50

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Эксклюзивное интервью Deutsche Welle.

Отравление Алексея Навального похоже на покушения на Эмилиана Гебрева и Сергея Скрипаля, в которых заподозрены российские спецслужбы, считает эксперт Bellingcat Христо Грозев. В интервью Deutsche Welle он пояснил, почему.

Алексея Навального привезли в клинику в Берлине

Немецкий журнал Der Spiegel и британский коллектив Bellingcat, который занимается расследованиями, сообщили, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального, установленное врачами берлинской клиники "Шарите", напоминает случай болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева.

Гебрев в 2015 году был дважды отравлен неустановленным веществом, впал в кому, но выжил. Болгарские власти обвинили в попытке отравления троих россиян, а СМИ называли возможной причиной покушения на него поставки оружия Грузии и Украине. Deutsche Welle поговорила об отправлениях Навального и Гебрева с экспертом Bellingcat Христо Грозевым, который провел параллель и с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

- Вы и ваши коллеги обнаружили сходство в истории с отравлением Навального и отравлением болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. Чем они похожи?

- Есть два сходства. Первое - клиническая картина симптомов. В обоих случаях вскоре после контакта с отравляющим веществом был период болей, который предшествовал впадению в кому. Симптомы комы также выглядят похоже: она сопровождается низкой температурой. Кроме того, в обоих случаях симптомы комы ослабляет атропин. Второе сходство - непосредственные следы (вещества. - Ред.), которые, похоже, найдены в обоих случаях. Это не просто ингибиторы (холинэстеразы), о которых сообщили немецкие врачи, а, как говорят наши источники в клинике, это их подгруппа, которая называется органофосфаты, и у которых прослеживается связь с определенным видом пестицидов.

Мы ознакомились с данными лабораторного анализа Гебрева за 2015 год. Его делала финская лаборатория, которая сотрудничает с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эксперты лаборатории описывают следы в крови и моче Гебрева как трудноопределимые и принадлежащие к группе органофосфатов, которые были им ранее не известны, и которые похожи на определенный пестицид, но не являются таковым. По нашим данным из Германии, в случае с Навальным очень похожее описание следов. Насколько нам известно, был инициирован контакт немецких врачей с коллегами из клиники в Болгарии, в которой лечили Гебрева.

- А в чем состоят отличия?

- Одно отличие, хотя пока у нас нет точных данных, заключается в том, что у Гебрева был период галлюцинаций, который продолжался несколько часов. Он рассказывал нам, что это было что-то неземное, как плохой сон: картины с большими насекомыми и цветной калейдоскоп перед глазами. Мы не знаем, было ли что-либо похожее у Навального, потому что он быстро впал в кому.

- Что известно о том, как именно был отравлен Эмилиан Гебрев?

- Следователи в Болгарии проверили разные гипотезы, включая еду и напитки, и сейчас склоняются к тому, что яд был нанесен путем распыления на дверную ручку его автомобиля и что это сделал накануне вечером сотрудник ГРУ (Главное разведывательное управление Генштаба - устоявшееся название военной разведки в России, новое название - Главное управление Генштаба ВС РФ. - Ред.) в гараже в здании его офиса. Это дает основания предположить, что если похожее вещество было использовано в случае Навального, то это могло быть сделано не в чае, а путем контакта с кожей. Но дело в том, что в Германии это не расследуется, поскольку преступление было совершено не на территории ФРГ. Этим должны заниматься российские власти.

- Это обстоятельство - дверная ручка, напоминает об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. Какие сходства между этими случаями выобнаружили?

- Одно большое сходство - присутствие одних и тех же офицеров ГРУ в обоих случаях. Это очень сложно списать на случайность.Один из высокопоставленных офицеров ГРУ, входящий в международную группу, Денис С., который путешествовал под вымышленным именем, находился в Лондоне во время отравления Скрипалей. В случае с Гебревым он же попал на видеозапись в гараже. Это главное сходство. Кроме того, в обоих случаях нервно-паралитическое вещество входило в группу органофосфатов. Специалисты, которые изучали данные его анализов, на тот момент не знали о "Новичке" и его составе. Поэтому возможно, что Гебрева тоже отравлили "Новичком", но сейчас трудно провести повторное расследование. Я считаю, что в обоих случаях действовали одни и те же люди. Но это могло быть и другое вещество.

- Вы установили восьмерых якобы сотрудников ГРУ, предположительно причастных к отравлениям Гебрева. В Болгарии в начале января 2020 года были выдвинуты заочные обвинения против троих. Почему не против остальных?

- Одно дело - иметь личное убеждение, что все они связаны с определенным событием. И другое - иметь достаточно доказательств для уголовного преследования и обвинения в суде. Остальные приезжали за несколько недель до отравления. Мы считаем, что они были частью команды планирования и слежения. Но это сложнее доказать, и это менее тяжкое преступление. Думаю, Болгарии потребовалось немало мужества, чтобы обвинить троих сотрудников ГРУ, учитывая, что один из них - действующий российский дипломат.

- Почему вы уверены, что человек, который, как вы утверждаете, был в Великобритании во время отравления Скрипалей и в Болгарии при отравлении Гебрева, работает в ГРУ?

- Мы в этом не сомневаемся. Мы получили разные доказательства. Самые убедительные - данные в его телефоне, которыми мы располагаем. Он проводил рабочее время в главном здании ГРУ в Москве. Кроме того, он окончил дипломатическую академию ГРУ и большинство его контактов по телефону были с сотрудниками ГРУ, включая его начальника.

- Мы не знаем, был ли Гебрев отравлен "Новичком". Есть ли основания предполагать это в случае Навального?

- "Новичок" - это бренд определенного типа яда. Думаю, использование его как типового названия вводит в заблуждение. Это тип яда, который трудно отследить и который, даже если не убивает, то выводит человека из строя. Мы видим те же эффекты в случаях Скрипаля, Гебрева и теперь - Навального. Это вовсе не обязательно должен быть "Новичок" - все это органофосфаты, которые вызывают состояние комы и поражают нервную систему. Мы считаем, что они одного вида, но это не значит, что все это - связанная операция ГРУ. Просто это удобный яд для того, чтобы послать сигнал и вывести человека из строя на долгое время.

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