Бесстрашные и красивые3
- Любовь Лунева
- 30.08.2020, 11:17
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Белоруски вчера убедили в этом весь мир.
"Вот это фитнес! Интересно: сколько шагов мы прошагали?", - говорили участницы марша. Бесстрашные и красивые. ОМОН перекрывал, подгонял автозаки и... женщины мгновенно меняли тактику и перестраивались в другую сторону.
Несколько раз перелезали через ограждение на проспекте.
На Богдановича проезжую часть разделяет острый забор. Мужчины остановились, вышли из машин и стали на руках переносить женщин.
Когда колонна развернулась и вышла на проезжую часть в сторону Бангалор, то машины выстроились сзади, чтобы автозаки не могли плотно приблизиться к демонстранткам.
Нина Багинская героиня вчерашней акции. Все хотели с ней сфотографироваться, говорили слова благодарности, а, когда омоновцы начали толкать ее с флагом на тротуар, то выскочили и отбили ее.
Силовикам пришлось несколько часов выслушивать слова "признательности" в свой адрес. Некоторые из них сидели в минибусах ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВ ЛИЦА. Даже глаза. Задраивали занавески и оттуда смотрели на женщин.
А вокруг сигналят машины, с балконов кричат: "Жыве Беларусь!". Какие все же красивые и смелые у нас женщины! Храни их, Господь.
Любовь Лунева, «Фейсбук»