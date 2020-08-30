Бесстрашные и красивые 3 Любовь Лунева

30.08.2020, 11:17

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Фото: tut.by

Белоруски вчера убедили в этом весь мир.

"Вот это фитнес! Интересно: сколько шагов мы прошагали?", - говорили участницы марша. Бесстрашные и красивые. ОМОН перекрывал, подгонял автозаки и... женщины мгновенно меняли тактику и перестраивались в другую сторону.

Несколько раз перелезали через ограждение на проспекте.

На Богдановича проезжую часть разделяет острый забор. Мужчины остановились, вышли из машин и стали на руках переносить женщин.

Когда колонна развернулась и вышла на проезжую часть в сторону Бангалор, то машины выстроились сзади, чтобы автозаки не могли плотно приблизиться к демонстранткам.

Нина Багинская героиня вчерашней акции. Все хотели с ней сфотографироваться, говорили слова благодарности, а, когда омоновцы начали толкать ее с флагом на тротуар, то выскочили и отбили ее.

Силовикам пришлось несколько часов выслушивать слова "признательности" в свой адрес. Некоторые из них сидели в минибусах ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫВ ЛИЦА. Даже глаза. Задраивали занавески и оттуда смотрели на женщин.

А вокруг сигналят машины, с балконов кричат: "Жыве Беларусь!". Какие все же красивые и смелые у нас женщины! Храни их, Господь.

Любовь Лунева, «Фейсбук»