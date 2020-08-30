Девушки в национальных костюмах вышли на площадь Независимости

Девушки в национальных костюмах вышли на площадь Независимости2
- 30.08.2020, 11:28
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Сегодня в Минске и других городах проходит Марш мира и независимости.
К площади Независимости в Минске со стороны гостиницы «Минск» подошли несколько десятков девушек в народных костюмах, сообщает onliner.
Позже девушки в национальных костюмах выкатили тыквы на площадь Независимости.
Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходит Марш мира и независимости.
Требования: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных.
С детальным планом выдвижения на Марш в Минске можно ознакомиться тут.