«Так больше продолжаться не может!» 30.08.2020, 11:45

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В Минске прошла встреча для родителей, которые после «выборов» хотят забрать детей из школы.

После выборов некоторые белорусские семьи объявили, что не хотят вести детей в госшколу. На днях в Минске родители встретились, чтобы обсудить альтернативные варианты. Организатором встречи стала мама 13 детей Виктория Онохова-Журавлева. Несколько недель назад она запустила проект «Свободная школа», который за короткий срок объединил 1,5 тысячи заинтересованных родителей, пишет rebenok.by.

На конференции, посвященной альтернативному образованию, Виктория рассказала, что 8 из 13 ее детей в этом году будут обучаться вне стен школы — самостоятельно дома. Возможно, придется привлечь репетиторов по тем предметам, с которыми родители не смогут детям помочь.

— Я думаю, что многие из нас, у кого есть дети-школьники, сталкивались с разочарованием от системы образования в Беларуси. И эта проблема не новая, она долгие годы тянется, и мы все являемся заложниками этой системы — и родители, и дети, и учителя. В этом году мне, например, стало понятно, как и многим другим белорусам, что продолжаться так больше не может. Я не хочу, чтобы мои дети находились в условиях чрезмерного эмоционального давления, не хочу, чтобы школа навязывала им какие-то поведенческие паттерны.

Виктория отметила, что дети зачастую сегодня учатся в две смены — сначала в школе, а потом дополнительно с педагогами — «допиливают» то, что не смогли взять в школе.

— Мне кажется, что можно учить детей по-другому. И у меня есть опыт, который это подтверждает: когда двое моих сыновей учились дома в первом и четвертом классах, это были лучшие годы в жизни. Мне кажется, что мы можем сейчас объединяться и давать детям тот объем информации, в котором они нуждаются. При этом снижать давление со стороны системы образования, администрации школ, учителей и позволять детям искать себя.

Родители объединяются в кооперации

В телеграм-чате «Свободная школа» родители могут найти поддержку и объединиться с разными целями — например, вместе найти помещение, где дети будут учиться, и учителей, которым будут доверять. Такие кооперации после выборов уже были созданы — во Фрунзенском районе Минска несколько групп начнут обучение уже в ближайшее время. Получились своего рода «мини-школы», полностью созданные под запрос конкретных родителей.

Это лишь один из вариантов для тех, кто готов отказаться от государственного образования. Можно учить ребенка самостоятельно дома, можно отправить его в частную школу — сегодня появляется все больше предложений от частных учреждений образования, в том числе по обучению онлайн. Главное — иметь решимость обучать ребенка вне школы и четкое понимание, зачем вам это нужно, отметила на встрече мама двух дочерей Наста Базар.

— Мои дети никогда не ходили, не ходят и, надеюсь, не будут ходить в школу. Это мой выбор уже давно, опыт у меня в этом есть большой, я адепт альтернативного образования. При этом хочу обратить внимание на то, что уйти из школы — это очень серьезный шаг. Несмотря на то, что происходит вокруг, нужно задавать самому себе вопрос: «Почему я хочу забрать ребенка из школы?» Бывают ситуации, когда это невозможно, и не всегда нужно рубить с плеча, потому что учить ребенка вне школы в какой-то степени тяжелее — уровень ответственности родителей гораздо выше и больше затрат по времени.

Наста Базар

Если родители уверены в своем решении, начинать нужно с перевода ребенка на индивидуальный план обучения. Сегодня это можно сделать как в частных школах (за оплату), так и в государственных (бесплатно).

Сложность в том, что в государственных школах не всегда администрация идет родителям навстречу. Вот почему так важно быть подкованным юридически, рассказала на конференции психолог, адвокат и медиатор Екатерина Сельвестрович. Она отметила, что сама мама шустрого подростка, который «не совсем вписывается в нормы и пожелания представителей системы образования», поэтому учится вне школы.

Итак, о чем важно помнить? В Кодексе об образовании указано, что образовательная деятельность строится на основании учебного плана, рассказала эксперт. Есть типовой учебный план, по которому занимаются школьники, а есть индивидуальный план, который предусмотрен для ребят, не имеющих возможности посещать все учебные занятия.

Учиться по индивидуальному плану — право ребенка, убеждена адвокат. Родители могут обратиться с заявлением в учреждение образования, и в течение 20 дней руководитель принимает решение, дать согласие на такой формат обучения или нет.

— В законодательстве критерии отказа или согласия не оговорены, что может быть как плюсом для нас, так и минусом, ведь директор школы без особого обоснования может родителям отказать. Из того опыта, который у меня есть, главная трудность для школы — это организационные моменты, ведь нужно подготовить документ для обучения по индивидуальному плану (а это лишний кусок работы) и организовать процесс аттестации ребенка (эти нюансы также нигде не прописаны, то есть для школы это может быть новый опыт).

Екатерина Сельвестрович

Эксперт посоветовала родителям предварительно сходить на встречу с директором школы, выразить готовность помочь с подготовкой нужных документов, то есть постараться выстроить диалог. Кроме того, важно при написании заявления обосновать, почему ребенку нужно обучаться по индивидуальному плану.

— Есть две категории причин: одаренные и талантливые дети, которым требуется своя скорость для обучения, и дети, которые не могут посещать занятия в школе. Нужно подумать, какими аргументами можете воспользоваться вы. Это могут быть профессиональные занятия в каких-либо направлениях (спорт, искусство), когда много часов тратится на занятия, или участие в олимпиадах и конкурсах, если растет одаренный ребенок, или проживание родителей в разных городах и странах, когда ребенок не может посещать какое-то конкретное учреждение образования. Все подтверждения, которые у вас есть, нужно прикладывать к заявлению. Если школа отвечает, что у нее «нет возможности организовать такое обучение», это решение можно обжаловать — обратиться в управление образования.

Успеваемость у детей может упасть

По опыту адвоката, все родители, которые проявляют настойчивость, добиваются разрешения. Но важно не только получить само согласие от школы, но и организовать комфортный для ребенка процесс аттестации. Для этого желательно обсудить отдельно с каждым учителем, какие могут быть варианты.

— Из практики: обычно дети присутствуют на каких-то квартальных или четвертных работах, иногда детей просят присылать работы учителю. Тут все зависит от школы и от администрации, от ваших личных договоренностей. Если ребенку скажут, что нужно чуть ли не каждую неделю приходить в школу и по каждому предмету писать контрольную, это может быть слишком большим стрессом, ведь это не просто уроки, а контроль знаний.

Очень часто после перехода на индивидуальный план успеваемость у детей падает. Не все учителя относятся с пониманием к такому формату обучения, делится опытом Екатерина. Важно быть к этому готовым и с самого начала определиться, насколько для ребенка и родителей важны отметки.

Также на встрече эксперт отдельно затронула тему СОП. Никто не имеет права поставить семью на контроль органов опеки, если ребенок получает достойное образование по индивидуальному плану и регулярно проходит аттестацию. Это не более чем домыслы.

Не только политика: родители забирают детей из школы по разным причинам

Мы пообщались с родителями, которые пришли на конференцию — оказалось, что некоторые из них уже обучают детей дома. Причины называли совершенно разные. Есть дети, которые чувствуют слишком сильное напряжение в школе из-за требований учителя или общения с одноклассниками. Некоторым сложно усидеть на всех уроках, и часть программы ребята считают вообще бесполезной. Есть школьники, которые очень быстро и легко усваивают программу и не хотят ждать, пока одноклассники разберутся с темой.

У Юлии Шостак последний вариант — старший ребенок учится интенсивнее, чем одноклассники. Родители перевели дочь сначала из школы в гимназию, потом — в частную школу, и даже там скорость обучения их не устроила, слишком много времени уходит на ненужные вещи, считает мама.

В итоге было принято решение перевестись на индивидуальный план — в таком формате ребенок успешно учится уже 2 года. Полгода назад младший ребенок последовал примеру старшего и тоже теперь учится дома. С переходом на индивидуальный план особых проблем не было, говорит Юлия.

— Со старшим ребенком мы это сделали в частной школе, а младшую устраивали на индивидуальный план в госшколе — там у нас есть знакомый директор, поэтому к нашей ситуации отнеслись с пониманием. Аттестация тоже проходит легко. В госшколе работают молодые учителя, мы со всеми познакомились, взяли телефоны и просто звонили и спрашивали, когда можно пообщаться для контроля. В частной школе все работы нужно отсылать онлайн либо встречаться с преподавателями по zoom, все достаточно демократично.

Снизилась ли успеваемость у детей, Юлия не знает: она не контролирует процесс учебы от слова совсем.

Фото: Unsplash.com

Полина — тоже мама двоих детей, но в школе учится пока только старшая дочка. Минчанка пришла на конференцию, чтобы пообщаться с другими родителями, набраться опыта и по возможности забрать ребенка в этом году из школы. Однозначного решения пока нет, признается мама.

— У меня дочка в этом году перешла во второй класс. Когда только начинала учиться, была такая веселенькая, довольная, а с началом школы стала замкнутой, грустной, очень большая тревожность появилась. Она у меня мулатка, выглядит не так, как все, думаю, причина в этом. Поэтому сейчас мы с мужем хотим перевести ребенка на индивидуальное обучение, но пока не понимаем, как это все организовать с учетом того, что мы с мужем фрилансеры и работаем дома.

У Вероники ситуация очень любопытная: ребенку 6,5 года, родители собирались вести его в этом году в школу, купили одежду, взяли учебники, то есть полностью подготовились. А утром, в день конференции, мама забрала из школы документы.

— Меня сейчас беспокоит непредсказуемость и нестабильность ситуации, я не знаю, что будет через месяц. Я даже не знаю точно, где мы будем жить, возможно, уедем. Также есть риск, что начнется вторая волна коронавируса, и школьникам придется уйти на домашнее обучение, а я как работающая мама не очень готова к тому суровому онлайну, через который прошли родители в 4-й четверти.

Минчанка успела побывать на родительском собрании в школе и удивилась, что никто из родителей не задавал вопросы по поводу коронавируса. У школы, как выяснилось, нет ответов на вопросы, которые касаются эпидемиологической обстановки.

— Мне учитель сказала только, что дети будут мыть руки после каждого урока, и все. И вообще, почти все родительское собрание мы слушали, что нужно сдать, что купить — коробки, мыло, бумагу. Про предметы и сам процесс обучения никто не говорил и даже не спрашивал. А для меня все-таки важно, что ребенок будет изучать, что будет говорить учитель, как информация будет преподноситься, важно уважение к его личности. В нынешней ситуации я не уверена, что в госшколе ребенку будет комфортно, — говорит Вероника.

Фото: Unsplash.com

Теперь родители настроены либо отправить ребенка в школу через год, либо найти какой-то альтернативный вариант. Главное, чтобы обучение было не по цене крыла самолета, как сегодня предлагают в некоторых частных школах.

С той же целью — найти комфортный вариант обучения, но по приемлемой цене — пришли на конференцию и другие родители. Они надеются, что, объединившись, смогут обучать детей без «надстройки» в виде школы — и примеры таких родительских коопераций уже есть. На встрече родители и учителя обменялись своими контактами, владельцы помещений оставили заявки-предложения по аренде. Также на встрече прозвучала идея создания общественного объединения, которое будет продвигать интересы родителей и учителей и формировать запрос от общества на образовательные услуги.