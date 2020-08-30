Медики нашли пользу «неэффективного» препарата от COVID-19 1 30.08.2020, 11:54

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Неожиданное открытие совершили итальянские врачи.

Итальянские медики подтвердили эффективность гидроксихлорохина при лечении коронавируса.

Проведенное на территории всей Италии исследование показало, что использование лекарственного препарата снижает риск внутрибольничной смертности от COVID-19 на 30%. Научная работа была основана на результатах тестирования 3451 пациента из 33 клиник. Об этом сообщается в научном исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Internal Medicine.

Специалисты отметили, что положительное воздействие лекарственного препарата оказалось очевидным особенно у больных с более выраженной воспалительной реакцией организма на коронавирус.

Ученые также заметили, что найденная польза гидроксихлорохина была подтверждена при использовании именно минимальных доз препарата — около 200 миллиграмм для каждого пациента дважды в день. При этом, специалисты из других стран, где эффективность лекарства не была подтверждена, как правило, использовали большие дозы.

«Наши данные были подвергнуты чрезвычайно строгому статистическому анализу, эффективность гидроксихлорохина оценивалась в различных группах пациентов», — заявил ведущий участник исследования Аугусто ди Кастельнуово.

«В ожидании вакцины против COVID-19 выявление эффективных методов лечения коронавируса является абсолютным приоритетом», —-объяснила применение препарата доктор Лиция Яковьелло.

Ранее, 17 июня, ВОЗ прекратила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который ранее считался эффективным против коронавируса.

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