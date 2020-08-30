Тысячи студентов БГУИР заявили, что не признают результаты выборов

Тысячи студентов БГУИР заявили, что не признают результаты выборов12
- 30.08.2020, 12:30
- 8,197
Они выступили с открытым обращением.
2700 студентов Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники выступили с открытым обращением. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста».
- Мы, студенты и выпускники БГУИР, следим за политическими событиями в Беларуси и не хотим оставаться в стороне. Выборы президента Республики Беларусь были проведены со множеством нарушений и попыток фальсификаций, мы не признаём их результаты, - заявили авторы обращения.
По словам студентов БГУИР, люди, возмутившиеся такой процедурой проведения выборов и их результатами, вышли на мирные протесты по всей стране. За это к ним была применена беспрецедентная в истории Беларуси жестокость.