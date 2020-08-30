Консул Казахстана: И Кунаев, и Назарбаев, правившие на протяжении десятилетий, нашли в себе мужество уйти в отставку 13 30.08.2020, 12:50

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Эльдар Кунаев считает, что приехал в одну Беларусь, а уезжает из другой.

Эльдар Кунаев покидает пост консула Казахстана в Бресте. В связи с этим он ответил на вопросы издания «Вечерний Брест». Один из которых был о ситуации в Беларуси.

- Вам не показалось, что три года назад вы приехали в одну Беларусь, а сейчас уезжаете из другой...

- Очень хорошо вас понимаю, и это действительно так. Приверженность демократии и справедливости - это то, что в крови каждого народа. Я вспоминаю протесты казахстанцев, когда вопреки воле миллионов к нам в республику привезли из Ульяновска Колбина, не посоветовавшись с народом, не выслушав местное руководство и только потому, что так ситуация виделась из высоких кабинетов в Кремле. Были сотни раненых, пострадавших, многие были осуждены. Через все это нашему народу пришлось пройти.

А справедливость в конечном итоге восторжествовала - сегодня в каждом областном центре и в Алма-Ате есть улица, носящая имя бывшего руководителя республики Динмухамеда Кунаева. А в нашей молодой столице центральному проспекту, выходящему прямо на Президентский дворец, присвоено имя бывшего руководителя республики, который жил и трудился в одно время с выдающимся белорусским лидером Петром Машеровым. И никому за все это время не пришло в голову переименовать хоть одну улицу, носящую имя бывшего руководителя страны.

В этой связи не могу не сказать о том, что в нашем народе почитаем культ взаимного уважения. И Кунаев, и Назарбаев, десятилетиями правившие страной, нашли в себе мужество уйти в отставку. Это очень важно - уходить вовремя. И поэтому авторитет обоих у казахстанцев непререкаем. На смену даже очень успешным политикам должны приходить молодые, креативные, мыслящие в духе времени.