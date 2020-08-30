Футболист Роман Волков: Мы только сейчас начали понимать насколько белорусы невероятны 30.08.2020, 13:15

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Роман Волков

Игрок «Сфынтул Георге» вышел на матч с бело-красно-белой лентой на запястье.

В прошлый четверг «Шахтер» вылетел из квалификации Лиги Европы, уступив молдавскому «Сфынтул Георге» в серии пенальти. Одним из тех, кто забил пенальти «Шахтеру», стал белорус Роман Волков. После этого он победно вскинул руки к небу, показав сжатый кулак и викторию. При этом на запястье игрока красовалась БЧБ-лента. «Трибуна» сделала с ним интервью, чтобы обсудить этот перфоманс и отношение футболиста к обстановке в Беларуси.

— Почему решил именно так отметить этот мяч?

— Я же вижу, что творится в Беларуси. Это вызывает шок! Никогда не мог подумать, что такое может происходить у нас в стране. Наверное, сейчас у каждого есть знакомые, которых как-то зацепила эта волна насилия. Увидел, как Коля Януш отпраздновал гол подобным образом. Можно сказать, он запустил своеобразный челлендж. Но недавно прочитал новость, что АБФФ вроде запретила футболистам праздновать голы подобным образом. Но мне-то ничего не мешает.

Очень хочется поддержать людей, которые пострадали от насилия в Беларуси. Просто противно от того, что сейчас происходит в стране.

— Ты отыграл матч с бело-красно-белой ленточкой на руке. Как она оказалась у тебя на запястье?

— Перед игрой заклеил запястье белым пластырем, а наверх накрутил кусочек красной изоленты. Перед стартовым свистком к нам подходил резервный судья, осматривал запястья всех игроков. Рефери попросил кого-то снять тейп. Из-за этого надел термобелье, чтобы не было никаких проблем перед выходом на поле.

Еще раз, очень переживаю из-за того, что происходит в стране. В первые дни после выборов не находил себе места, не мог ни до кого дозвониться. Приходилось узнавать информацию через Telegram и YouTube. После увиденного не было никакого настроения, очень плохо спал.

— Что шокировало тебя больше всего?

— Каждое видео было по-своему жестокое. Понятно, самый страшный момент, когда человек идет с поднятыми вверх руками, а в него стреляют. И потом нам рассказывают, что в руках у него было взрывное устройство…

— Увидел по телевидению на мирных акциях в Минске наркоманов и проституток?

— Просто не укладывается в голове, как можно все так переворачивать. Но именно сейчас начал по-настоящему гордиться нашим народом! На мирных митингах люди убирают за собой мусор и снимают обувь, чтобы стать на лавочку. Это просто что-то невероятное! Низкий поклон тем, кто ходит на многотысячные марши и становится в цепи солидарности. Все они невероятные молодцы! Понятное дело, каждый переживает за себя и своих родных, но все равно выходит на улицу, чтобы выразить свой протест. Самое важное, что все происходит без всякой агрессии, а силовики наоборот так жестко к этому относятся. Это же настоящий беспредел!

— Веришь, что все это скоро закончится?

— Хочется, чтобы все скорее закончилось и возобладал здравый разум. Очень верю в белорусский народ. Наверное, мы только сейчас начали понимать насколько белорусы невероятны. У нас просто сумасшедший, в хорошем смысле этого слова, народ.