Казахстанскую вакцину против COVID-19 допустили к клиническим испытаниям 3 30.08.2020, 13:24

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В список ВОЗ входит уже 33 вакцины из 19 стран мира.

Казахстанскую вакцину против коронавируса допустили к клиническим испытаниям. Всемирная организация здравоохранения включила ее в соответствующий список, пишет rbc.ua.

Указано, что в данный список входит 33 вакцины из 19 стран мира. Эти вакцины разрабатываются компаниями или исследовательскими институтами из таких стран как Великобритания, Китай, Россия, США, Германия, Япония, Индия, Южная Корея, Бельгия, Швеция, Сингапур, Италия, Австралия, Тайвань, Куба, Франция, Австрия, и Канада.

По данным ВОЗ, казахстанская вакцина с деактивированным вирусом находится в фазе 1/2 клинического испытания.