Легендарные борцы с коммунизмом в Польше поддержали белорусов 30.08.2020, 13:58

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Фото: «Наша Ніва»

Действия протестующих белорусов увенчаются успехом.

Зофья Ромашевская и Богдан Борусевич — легендарные активисты антикоммунистической оппозиции времен ПНР. В контексте 40-летия создания в Польше профсоюза «Солидарность», отметили, что годовщина событий августа 1980 года в их стране совпала с Белорусским августом — восстанием белорусов против режима Лукашенко, передает «Польское радио».

Зофья Ромашевская, советник президента Польши, выразила уверенность в том, что действия белорусского общества в конечном итоге увенчаются успехом.