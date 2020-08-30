Легендарные борцы с коммунизмом в Польше поддержали белорусов
- 30.08.2020, 13:58
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Действия протестующих белорусов увенчаются успехом.
Зофья Ромашевская и Богдан Борусевич — легендарные активисты антикоммунистической оппозиции времен ПНР. В контексте 40-летия создания в Польше профсоюза «Солидарность», отметили, что годовщина событий августа 1980 года в их стране совпала с Белорусским августом — восстанием белорусов против режима Лукашенко, передает «Польское радио».
Зофья Ромашевская, советник президента Польши, выразила уверенность в том, что действия белорусского общества в конечном итоге увенчаются успехом.