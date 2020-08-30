Саша, пора тебе уже бежать 8 30.08.2020, 14:36

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Леонид Невзлин

Подарков не будет.

Известный в России и Израиле бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин в «Фейсбуке» обратился к Лукашенко в его 66-й день рождения.

«Официальное поздравление А. Лукашенко

Здравствуй, Саша. С днем рождения не поздравляю. Подарков не будет. Дам хороший совет. Пора тебе уже бежать. Сам понимаешь: белорусы тебя за все, что ты натворил за 26 лет, а особенно за последний месяц, никогда не простят. Или посадят, или расстреляют. Так что лучше не мучай других, а спасай себя», — написал Леонид Невзлин.

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