В Витебске начался женский марш солидарности
- 30.08.2020, 14:53
- 2,299
Колонна идет к торговому центру Марко-сити.
В Витебске начался женский марш солидарности. Но в нем принимают участие и мужчины. Колонна из примерно 200 человек прошла от Покровской церкви к торговому центру Марко-сити.
Люди скандируют: «Лукашенко, с Днем рождения, уходи! Жыве беларусь!».
В акции также принимает участие Татьяна Северинец — мать Павла Северинца, пишет телеграм-канал («Выборы видишь» - В Витебске начался женский марш солидарности.).