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В Витебске начался женский марш солидарности

  • 30.08.2020, 14:53
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В Витебске начался женский марш солидарности
Фото: tut.by

Колонна идет к торговому центру Марко-сити.

В Витебске начался женский марш солидарности. Но в нем принимают участие и мужчины. Колонна из примерно 200 человек прошла от Покровской церкви к торговому центру Марко-сити.

Люди скандируют: «Лукашенко, с Днем рождения, уходи! Жыве беларусь!».

В акции также принимает участие Татьяна Северинец — мать Павла Северинца, пишет телеграм-канал («Выборы видишь» - В Витебске начался женский марш солидарности.).

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

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