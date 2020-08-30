Тысячи участников Марша в Минске расступились, чтобы пропустить скорую
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Видеофакт.
Минск, улица Ленина. Тысячи участников Марша организованно расступились, чтобы пропустить скорую, пишет телеграм-канал «Баста!».
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