«Европе нужен новый план для Беларуси и Восточной Европы» 3 30.08.2020, 16:37

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Арсений Яценюк

Фото: comments.ua

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк написал статью для Financial Times.

События в Беларуси вызывают чувство солидарности во всем мире. Срочно необходима новая всеобъемлющая западная стратегия в отношении востока Европы и тех стран, которые не защищены членством в Евросоюзе и НАТО. Такое мнение в своей статье для Financial Times (перевод - gordonua.com высказал бывший премьер-министр Украины, глава Киевского форума Арсений Яценюк.

Он отметил, что в настоящее время формула, которую Запад использует при обращении с Восточной Европой, включает в себя понятие поддержания определенной "социальной дистанции" – "каким бы сложным политическим названием это дистанцирование на самом деле не было, будь то "соглашение об ассоциации с ЕС" или "восточное партнерство".

Яценюк подчеркнул, что с конца 1980-х годов в этом регионе происходило возрождение национальной идентичности, "преодолевшее постколониальное наследие"; росло осознание гражданских свобод и были созданы институты для их поддержания.

Бывший украинский премьер считает, что, в отличие от Запада, Россия имеет комплексное видение восточноевропейского региона и его важности – в Молдове, Украине или Беларуси Москва стремится установить эффективный контроль и создать там новые плацдармы, чтобы расширить свое влияние на запад. По мнению Яценюка, так российский президент Владимир Путин видит путь к воссозданию Советского Союза, чего он так желает.

События в Беларуси и вероятность того, что страна может попасть под влияние России на неопределенное время, требуют действий со стороны Запада и Украины. "Пора действовать, не медлить", – считает Яценюк. Он призвал страны Запада не относиться к своим ближайшим европейским соседям, как к части дружеского, "но экзотического" восточного партнерства. "Вместо этого замените подход "протянутой руки" подходом "протянуть руку", – подчеркнул бывший украинский премьер.

По его словам, на практике это означает дать Беларуси, Грузии, Молдове и Украине "четкие сигналы" о том, что членство в ЕС и НАТО достижимо.

По мнению Яценюка, Западной Европе следует отказаться от любых иллюзий относительно возможной перезагрузки российских отношений. Что касается Украины, ей нужно отказаться от иллюзий, что возможен мир на Донбассе в то время, как Крым остается под российской оккупацией.

Экс-премьер призвал украинское правительство и его западных партнеров созвать встречу на высоком уровне, чтобы предложить новый подход к разрешению замороженных конфликтов в регионе.

Он также предложил партнеров Украины создать совместную миссию по защите свободы и демократии на востоке Европы. Руководящей целью миссии должно быть создание единого видения того, как лучше всего продолжать исторические процессы объединения Европы и освобождения от угроз авторитаризма, внешней агрессии и игнорирования человеческих и национальных свобод, добавил Яценюк.