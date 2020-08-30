Протестующие в Бресте возвращаются в центр города
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В Марше идет около 20 тысяч участников.
Брест. 20 тысяч участников Марша мира и независимости возвращаются в центр города, пишет телеграм-канал «Баста!».
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