Протестующие в Бресте возвращаются в центр города 1 30.08.2020, 17:25

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В Марше идет около 20 тысяч участников.

Брест. 20 тысяч участников Марша мира и независимости возвращаются в центр города, пишет телеграм-канал «Баста!».

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