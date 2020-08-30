В Минске в третий раз нарисовали граффити «Диджеи перемен» 30.08.2020, 17:35

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Фото: «Наша Ніва»

Жители минского двора выигрывают у коммунальников со счетом 3:2.

Уже в третий раз на стене трансформаторной будки появилось граффити "Диджеи перемен". Первый раз его нарисовали здесь в середине августа, пишет euroradio.fm.

Тогда жители ближайших домов посвятили граффити Владиславу Соколовскому и Кириллу Галанову, которые включили песню Цоя на провластном митинге и были осуждены на 10 суток ареста.

Через несколько дней коммунальники стерли его с будки, но жители двора снова его перерисовали. Граффити продержалось до этого 6 дней.

Через некоторое время оно снова появилось на законном месте. Как говорят жители дома, после второго раза они изготовили специальные наклейки и теперь не рисуют граффити, а наклеивают, "чтобы легче было вернуть". В этот раз на высотку рядом вывесили БЧБ-флаг.

Известно, что Владислав Соколовский и Кирилл Галанов сейчас находятся в Литве. По их словам, помощь в переезде им предложило посольство Литвы: "Посольство Литвы предложило нам помощь 6 августа сразу после инцидента. Когда нас отпустили, посольство снова обратилось к нам. Мы решили воспользоваться предложенной помощью".