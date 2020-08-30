В Минске пошел дождь, но большинство протестующих продолжает стоять возле дворца Лукашенко 4 30.08.2020, 17:44

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Люди говорят: «Мы не сахарные, мы не растаем», «Саша не плачь».

Пошел небольшой дождь. Люди говорят: «Мы не сахарные, мы не растаем», «Саша не плачь», передает tut.by.

Некоторые люди начали уходить, они скандирует: «Мы еще вернемся!», «Каждый день и до победы».

Один из парней из толпы рассказал силовикам, что неравнодушные люди за несколько дней собрали несколько миллионов долларов на помощь пострадавшим от насилия. Он говорит, что силовикам люди тоже помогут, если они поддержат мирных граждан. «Мы не должны страдать от рук ОМОНа и Алмаза», — говорят из толпы. «Пацаны, мы можем сбросить на карту», — кто-то обратился к силовикам.

Дождь стал усиливаться, но большинство собравшихся продолжает стоять на площади.