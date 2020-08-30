закрыть
30 августа 2020, воскресенье, 19:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске пошел дождь, но большинство протестующих продолжает стоять возле дворца Лукашенко

4
  • 30.08.2020, 17:44
  • 6,788
В Минске пошел дождь, но большинство протестующих продолжает стоять возле дворца Лукашенко

Люди говорят: «Мы не сахарные, мы не растаем», «Саша не плачь».

Пошел небольшой дождь. Люди говорят: «Мы не сахарные, мы не растаем», «Саша не плачь», передает tut.by.

Некоторые люди начали уходить, они скандирует: «Мы еще вернемся!», «Каждый день и до победы».

Один из парней из толпы рассказал силовикам, что неравнодушные люди за несколько дней собрали несколько миллионов долларов на помощь пострадавшим от насилия. Он говорит, что силовикам люди тоже помогут, если они поддержат мирных граждан. «Мы не должны страдать от рук ОМОНа и Алмаза», — говорят из толпы. «Пацаны, мы можем сбросить на карту», — кто-то обратился к силовикам.

Дождь стал усиливаться, но большинство собравшихся продолжает стоять на площади.


популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции