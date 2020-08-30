А1 восстановил доступ к мобильному интернету 10 30.08.2020, 18:26

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Оператор регулярно отключает мобильный интернет во время протестов.

Оператор А1 сообщает о восстановлении предоставления услуги мобильного интернета в полном объеме.

"По состоянию на 18.00 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении оператора.

Как сообщалось, мобильный оператор А1 Беларусь в воскресенье предупредил об ухудшении качества интернета по требованию госорганов.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 30 августа на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета", - было сказано в сообщении на сайте оператора.

"Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - констатировали в компании.

Как сообщалось, в воскресенье в Минске проходит многотысячный Марш мира и независимости. В ходе акции пользователи сотовой связи отметили ухудшение работы мобильного интернета.