Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко приняли участие в Марше

Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко приняли участие в Марше1
- 30.08.2020, 18:58
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Именитые спортсмены несли баннер «Спортсмены с народом».
В Минске и регионах сегодня проходят мирные акции протеста.
К оцеплению у дворца Независимости вместе с протестующими подошли люди с плакатом «Спортсмены с народом». Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис.
Они скандировали: «Мы играем честно», «Народ победил».