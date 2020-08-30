Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко приняли участие в Марше 1 30.08.2020, 18:58

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Фото: onliner.by

Именитые спортсмены несли баннер «Спортсмены с народом».

В Минске и регионах сегодня проходят мирные акции протеста.

К оцеплению у дворца Независимости вместе с протестующими подошли люди с плакатом «Спортсмены с народом». Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис.

Они скандировали: «Мы играем честно», «Народ победил».