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Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко приняли участие в Марше

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  • 30.08.2020, 18:58
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Пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко приняли участие в Марше
Фото: onliner.by

Именитые спортсмены несли баннер «Спортсмены с народом».

В Минске и регионах сегодня проходят мирные акции протеста.

К оцеплению у дворца Независимости вместе с протестующими подошли люди с плакатом «Спортсмены с народом». Среди них Александра Герасименя и баскетболисты Елена Левченко, Никита и Егор Мещеряковы, волейболист Артур Удрис.

Они скандировали: «Мы играем честно», «Народ победил».


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