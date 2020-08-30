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И.о. председателя Федерации хоккея Беларуси Баскова освистали после финала Кубка Салея

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  • 30.08.2020, 20:16
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И.о. председателя Федерации хоккея Беларуси Баскова освистали после финала Кубка Салея

Это произошло в Гомеле.

Отметим, Басков также является гендиректором минского «Динамо», совладельцем печально известного аккумуляторного завода под Брестом, а также демонстративным сторонником Лукашенко. Плюс – тренирует команду последнего и его младшего сына, пишет «Солидарность».

Напомним, неделей ранее во время автопробега в поддержку Лукашенко – под красно-зелеными флагами и песню «Саня останется с нами» – управленец, находясь в двигающимся автомобиле, отхлебывал из бутылки водки «Президент» и говорил: «Ах, хорошо». При этом Басков не был пристегнут ремнем безопасности.


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