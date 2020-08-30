«Саша, и тюремная, и смирительная тебе к лицу» 1 30.08.2020, 21:33

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Фото: Дождь

Плакаты и лозунги белорусского протеста.

30 августа — в день рождения Александра Лукашенко — в Минске прошла многочисленная акция протеста «Марш мира и независимости». По разным оценкам, в ней приняли участие несколько сотен тысяч человек. С утра силовики перекрыли площадь Независимости, однако протестующие дошли до Дворца независимости — С какими лозунгами и плакатами вышли протестующие на очередную массовую акцию — в фотогалерее «Дождя».

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь

Фото: Дождь