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«Саша, и тюремная, и смирительная тебе к лицу»

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  • 30.08.2020, 21:33
  • 4,221
«Саша, и тюремная, и смирительная тебе к лицу»
Фото: Дождь

Плакаты и лозунги белорусского протеста.

30 августа — в день рождения Александра Лукашенко — в Минске прошла многочисленная акция протеста «Марш мира и независимости». По разным оценкам, в ней приняли участие несколько сотен тысяч человек. С утра силовики перекрыли площадь Независимости, однако протестующие дошли до Дворца независимости — С какими лозунгами и плакатами вышли протестующие на очередную массовую акцию — в фотогалерее «Дождя».

Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь
Фото: Дождь

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