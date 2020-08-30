Продолжаем наступление! 30.08.2020, 22:11

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Фото: tut.by

1 сентября проводим массовую забастовку.

Друзья, мы снова показали наши силу и решительность. Сотни тысяч белорусов вышли на Марш мира и независимости в десятках населенных пунктов страны. Сегодня мы были хозяевами наших городов, пишет телеграм-канал “Баста!”.

Каждый день протестов - это сильнейший удар по таракану и его системе. Мы становимся сильнее, а он теряет последние ресурсы, сторонников и остатки влияния.

Продолжаем наступление!

Ключевые направления - ежедневные уличные "партизанские" акции и подготовка массовой забастовки 1 сентября.

Наше оружие — солидарность. Как проявить солидарность с бастующими и протестующими? Очень просто - бастовать и протестовать самим!

1 сентября проводим массовую забастовку. Пусть не работает вообще никто!

Если вы собственник бизнеса — не работайте 1 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете солидарность всему забастовочному движению.

Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Если вы студент — не идите в университет.

Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами. За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.

Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.

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