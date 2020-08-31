Продолжаем наступление!27
- 31.08.2020, 10:20
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1 сентября проводим массовую забастовку.
Друзья, мы снова показали наши силу и решительность. Сотни тысяч белорусов вышли на Марш мира и независимости в десятках населенных пунктов страны. Сегодня мы были хозяевами наших городов, пишет телеграм-канал “Баста!”.
Каждый день протестов - это сильнейший удар по таракану и его системе. Мы становимся сильнее, а он теряет последние ресурсы, сторонников и остатки влияния.
Продолжаем наступление!
Ключевые направления - ежедневные уличные "партизанские" акции и подготовка массовой забастовки 1 сентября.
Наше оружие — солидарность. Как проявить солидарность с бастующими и протестующими? Очень просто - бастовать и протестовать самим!
1 сентября проводим массовую забастовку. Пусть не работает вообще никто!
Если вы собственник бизнеса — не работайте 1 сентября. Предупредите своих работников и клиентов, что в этот день вы не работаете. Объясните, что так вы выражаете солидарность всему забастовочному движению.
Если вы наемный работник — возьмите отпуск за свой счёт. Если вы студент — не идите в университет.
Если вы работник завода или предприятия — бастуйте! Проведите собрание, устройте митинг на территории, поговорите с коллегами. За один день никого не уволят, но вы покажете, как много среди вас несогласных.
Пусть в этот день не работают бары, закроются спортзалы и цветочные магазины. Покажем власти, что государство — это и есть мы. И если мы не работаем, то останавливается вся страна.