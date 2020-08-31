Марш мира и независимости в Могилеве: тысячи участников и прорывы оцепления 1 31.08.2020, 8:15

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Фото: svaboda.org

Против «таракана» вчера вышла вся Беларусь.

В Могилеве в Марше мира и независимости участвовали до 4-5 тысяч человек. За три с половиной часа протестующие обошли центральные улицы города и дважды прорывали милицейское оцепление, сообщает «Радыё Свабода».

Горожане начали собираться в нескольких местах в центре города. В 14 часов больше всего собралось на традиционной для протестных акций площадке напротив торгового центра «Атриум», что в трехстах метрах от горисполкома.

Там накануне власти развернули ярмарку, и милиционеры требовали, чтобы протестующие покинули площадку.

Попытки милиционеров помешать движению колонны не дали результата. Люди с бело-красно-белыми флагами, транспарантами и лозунгами заполнили тротуар улицы Первомайской. В шествии участвовало много молодежи, много людей пришло семьями, были люди предпенсионного и пожилого возраста.

«В таких маршах должна участвовать не только молодежь, — рассказала женщина пенсионного возраста. - Мы в свое время не вышли с протестами, хотя нам многое не нравилось. А теперь надо поддерживать молодое поколение, которое борется за свободу и правду».

Во главе колонны две женщины несли венок с написанными на лентах годами «президентства» Лукашенко. По их словам, это «символические похороны президентской перспективы для Лукашенко».

Первое столкновение с милицейским оцеплением произошло в Комсомольском сквере, когда колонна протестующих, числом более двух тысяч человек, возвращалась на площадку к «Атриуму», пройдя пешеходной улицей Ленинской. Милиционеры блокировали проход, но их сил было маловато, чтобы сдержать людей.

«Чиновники уже давно наживаются на нас. Свергнув Лукашенко, и других уберем», — говорит 30-летняя участница марша. Она признается, что не ожидала, чтобы люди пошли на прорыв оцепления.

На действия правоохранителей протестующие отреагировали скандированием «Ганьба!», «Это наш город!», «Мы здесь гуляем!». Самыми же популярными на марше были лозунги «Верым, можам, преаможам!», «Уходи!», «Уволен!», «В отставку!». С ними марш прошел у университета имени Кулешова, где учился Лукашенко.

Протестующих на всем пути сопровождала милицейская машина, с которой предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном шествии. Периодически она останавливалась, из нее выходил милиционер в жилетке с надписью «информационная группа» в сопровождении оператора в штатском. Он снимал участников марша. Тем это не нравилось. Один из них попросил оператора представиться, но тот оттолкнул мужчину, что вызвало негодование других протестующих. Вспыхнул конфликт, милиционеры не реагировали. Оператор бросился под их защиту.

Тем временем участники марша прорвали оцепление во второй раз и двинулись на площадь Ленина. Там их ждали экипированные милиционеры, которые перекрыли подходы на нее и встали вдоль проезжей части проспекта Мира.

«Конечно же, мне хотелось бы честных выборов, как всем, кто сегодня присоединился к маршу. Надеюсь на изменения в стране, - говорит 35-летний его участник. В руках он держит лозунг с призывом, чтобы «Вова забрал из Беларуси своих журналистов».

«На белорусском телевидении работают сейчас российские специалисты, которые лгут белорусам», - объясняет он.

Протестующих приветствовали автомобилисты и прохожие. Не оставались в стороне водители служебных машин и транспорта.

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