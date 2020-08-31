Саша, как ощущения? 7 31.08.2020, 9:04

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ФОТО: TUT.BY

Вчера на улицы вышла вся Беларусь.

Вчера не только Минск, но и вся страна вышла на улицы, чтобы «поздравить» кровавого диктатора с его 66-м днем рождения, пишет телеграм-канал nexta_live.

Сотни тысяч храбрых, смелых, решительных и креативных людей вышли с плакатами и подарками против вооруженного ОМОНа и бронетехники и... в очередной раз победили.

С каждым разом и с каждой нашей победой система расшатывается все больше! Никто больше не боится репрессий, никто больше не боится «слабовиков», никто больше не верит в то, что режим продержится долго. И это — невероятно.

Ой, чуть не забыли задать еще один вопрос. Саша, как ашчушчэния?

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