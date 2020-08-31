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Шахтеры Солигорска продолжают забастовку

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  • 31.08.2020, 9:14
  • 5,770
Шахтеры Солигорска продолжают забастовку

Не забываем их поддерживать!

Шахтеры "Беларуськалия", также, как и работники многих других предприятий страны продолжают забастовку, сообщает Telegram-канал «Баста!». Не забываем их поддерживать!

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Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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