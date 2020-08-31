Шахтеры Солигорска продолжают забастовку
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Не забываем их поддерживать!
Шахтеры "Беларуськалия", также, как и работники многих других предприятий страны продолжают забастовку, сообщает Telegram-канал «Баста!». Не забываем их поддерживать!
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