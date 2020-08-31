МИД Польши: Беларусь не является российской колонией или протекторатом 5 31.08.2020, 9:14

5,912

Белорусы должны сами решить свою судьбу и будущее своей страны.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о ситуации в Беларуси, сообщает «Польское радио».

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач отметил: «Мы, Польша, Европейский союз, НАТО считаем, что в международном праве нет абсолютно никаких оснований для вмешательства третьих стран во внутренние дела такой страны, как Беларусь, и отсюда — призыв Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого к России не вмешиваться, скажем прямо, во внутренние дела Беларуси. Белорусы должны сами решить свою судьбу и будущее своей страны».

Марцин Пшидач подчеркнул, что эта ситуация напоминает времена коммунизма и доктрины Брежнева, когда государство, находящееся под влиянием Советского Союза «просит о так называемой братской помощи».

«Реальность, конечно, такова, что Лукашенко, самоизолировавшись своими действиями и своим нежеланием вести диалог с кем-либо на Западе, привел себя к ситуации, в которой он должен просить поддержку у Владимира Путина», — считает Марцин Пшидач, напомнив, что год назад Лукашенко заявил о своем желании сотрудничать с Западом.

Замглавы МИД также подчеркнул, что Беларусь не следует определять как страну, которая является российской колонией или российским протекторатом: «Беларусь, несомненно, подвержена сильному российскому влиянию — в том числе по ее собственному решению, из-за желания интегрироваться в рамках «союзного государства» и экономических, военных организаций с российским блоком, однако Беларусь в соответствии с принципами международного права является независимым, суверенным государством, к сожалению, под влиянием чаще всего с востока».

«Для нас суверенная, независимая и стабильная Беларусь является безусловной ценностью. Мы хотим иметь стабильного соседа в виде Беларуси, в которой правительство ведет диалог со своим обществом и в которой нация и общество решают будущее своего государства», - сказал Марцин Пшидач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».