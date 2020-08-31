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Таракан попал в стакан

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  • 31.08.2020, 9:24
  • 10,755
Таракан попал в стакан
Фото: svaboda.org

«Настоящее Время» рассказало о Марше мира и независимости.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошел "Марш мира и независимости". По оценкам журналистов, в нем приняли участие сотни тысяч человек. Издание "Настоящее Время" оценило положение белорусского диктатора словами: таракан попал в стакан

В Минске практически вплотную к резиденции таракана подошли более 200 тысяч человек.

В этот день Лукашенко исполнилось 66 лет. В воскресенье белорусы несли ему подарки – тыквы, похоронные венки, огромного картонного таракана, гроб для диктатуры, плакат "Саша, прости! Подарков не будет. Чешские кукловоды зажали деньги".

Мирные акции не прекращаются и в других городах Беларуси.

Участники акции несли с собой "подарки" действующему президенту. 30 августа Александру Лукашенко исполнилось 66 лет.
У дворца Независимости, резиденции действующего президента, выстроилось оцепеление из вооруженных силовиков.
Сильный дождь не смог разогнать протестующих.
Многие пришли на марш с детьми
Плакаты и "подарки" люди оставили перед кордоном силовиков
Были и такие "подарки"
Плакаты на ограждении дворца Независимости
Женщина помогает убирать остатки транспорантов и предметов перформанса, "чтобы потом не сказали, что мы вандалы"
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