Таракан попал в стакан 6 31.08.2020, 9:24

10,755

Фото: svaboda.org

«Настоящее Время» рассказало о Марше мира и независимости.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошел "Марш мира и независимости". По оценкам журналистов, в нем приняли участие сотни тысяч человек. Издание "Настоящее Время" оценило положение белорусского диктатора словами: таракан попал в стакан

В Минске практически вплотную к резиденции таракана подошли более 200 тысяч человек.

В этот день Лукашенко исполнилось 66 лет. В воскресенье белорусы несли ему подарки – тыквы, похоронные венки, огромного картонного таракана, гроб для диктатуры, плакат "Саша, прости! Подарков не будет. Чешские кукловоды зажали деньги".

Мирные акции не прекращаются и в других городах Беларуси.

Участники акции несли с собой "подарки" действующему президенту. 30 августа Александру Лукашенко исполнилось 66 лет.

У дворца Независимости, резиденции действующего президента, выстроилось оцепеление из вооруженных силовиков.

Сильный дождь не смог разогнать протестующих.

Многие пришли на марш с детьми

Плакаты и "подарки" люди оставили перед кордоном силовиков

Были и такие "подарки"

Плакаты на ограждении дворца Независимости

Женщина помогает убирать остатки транспорантов и предметов перформанса, "чтобы потом не сказали, что мы вандалы"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».