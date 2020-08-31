Таракан попал в стакан6
- 31.08.2020, 9:24
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«Настоящее Время» рассказало о Марше мира и независимости.
В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошел "Марш мира и независимости". По оценкам журналистов, в нем приняли участие сотни тысяч человек. Издание "Настоящее Время" оценило положение белорусского диктатора словами: таракан попал в стакан
В Минске практически вплотную к резиденции таракана подошли более 200 тысяч человек.
В этот день Лукашенко исполнилось 66 лет. В воскресенье белорусы несли ему подарки – тыквы, похоронные венки, огромного картонного таракана, гроб для диктатуры, плакат "Саша, прости! Подарков не будет. Чешские кукловоды зажали деньги".
Мирные акции не прекращаются и в других городах Беларуси.