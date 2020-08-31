Белорусы сдают экзамен по протестам на отлично 5 31.08.2020, 9:47

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Вчера на Марше произошел важный перелом.

Вчера в Минске прошел «Марш мира и независимости в Беларуси», впечатления одного из участников опубликовал Telegram-канал «Баста!»

Белорусы учатся протестовать и бороться "на ходу". И сдают экзамены за 26 лет экстерном, тоже "на ходу", на улицах и площадях. Сдают "на отлично".

"Вчера на Марше произошел важный перелом, на который пока не все обратили внимание, - пишет читатель. - Мы стали защищать своих.

Да, такое было и раньше, но вчера минчане в подавляющем большинстве спокойно реагировали на сашины "страшилки", отбивали людей, которых пытались забрать бандиты в черном, оперативно и четко соединялись, обходили оцепления и, в результате, полностью заняли центр города.

Очевидно, план таракана состоял в том, чтобы запугать людей, не дать соединиться в критическую массу, но у нас все получилось.

Белорусы учатся протестовать и бороться "на ходу". И сдают экзамены за 26 лет экстерном, тоже "на ходу", на улицах и площадях. Сдают "на отлично".

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