Белорусы сдают экзамен по протестам на отлично

Белорусы сдают экзамен по протестам на отлично5
- 31.08.2020, 9:47
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Вчера на Марше произошел важный перелом.
Вчера в Минске прошел «Марш мира и независимости в Беларуси», впечатления одного из участников опубликовал Telegram-канал «Баста!»
Белорусы учатся протестовать и бороться "на ходу". И сдают экзамены за 26 лет экстерном, тоже "на ходу", на улицах и площадях. Сдают "на отлично".
"Вчера на Марше произошел важный перелом, на который пока не все обратили внимание, - пишет читатель. - Мы стали защищать своих.
Да, такое было и раньше, но вчера минчане в подавляющем большинстве спокойно реагировали на сашины "страшилки", отбивали людей, которых пытались забрать бандиты в черном, оперативно и четко соединялись, обходили оцепления и, в результате, полностью заняли центр города.
Очевидно, план таракана состоял в том, чтобы запугать людей, не дать соединиться в критическую массу, но у нас все получилось.
Белорусы учатся протестовать и бороться "на ходу". И сдают экзамены за 26 лет экстерном, тоже "на ходу", на улицах и площадях. Сдают "на отлично".