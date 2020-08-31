«БелАЗ бастует, что бы кто не говорил» 31.08.2020, 10:23

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Архивное фото tut.by

И во многом этому способствует администрация предприятия.

Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует сообщение работника жодинского БелАЗа. Забастовка на предприятии продолжается.

"БелАЗ бастует, что бы кто не говорил И во многом этому способствует администрация предприятия. Дело в том, что мы работаем четырехдневкой, где-то 2/3 рабочих, но к нашей продуктивности привязана общая продуктивность, а это значит, что около 20% КПД просто теряется.

Я сварщик, работаю в сварочном цеху и со всей ответственностью заявляю, что в рабочие дни я работаю забавы ради.

У нас есть несколько сварочных роботов, но все равно некоторые места приходится подваривать людям. А это значит, что без капитального брака не обойтись.

Так же дела обстоят и в других цехах. ЦГА, ЦПС, механосборочные - все работают по итальянской системе за исключением единиц.

А кроме этого есть открыто бастующие, и никого не остановят никакие угрозы.

Или таракан уходит, или БелАЗ будет тонуть в убытках".

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