«БелАЗ бастует, что бы кто не говорил»
- 31.08.2020, 10:23
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И во многом этому способствует администрация предприятия.
Telegram-канал "Беларусь бастует!" публикует сообщение работника жодинского БелАЗа. Забастовка на предприятии продолжается.
"БелАЗ бастует, что бы кто не говорил И во многом этому способствует администрация предприятия. Дело в том, что мы работаем четырехдневкой, где-то 2/3 рабочих, но к нашей продуктивности привязана общая продуктивность, а это значит, что около 20% КПД просто теряется.
Я сварщик, работаю в сварочном цеху и со всей ответственностью заявляю, что в рабочие дни я работаю забавы ради.
У нас есть несколько сварочных роботов, но все равно некоторые места приходится подваривать людям. А это значит, что без капитального брака не обойтись.
Так же дела обстоят и в других цехах. ЦГА, ЦПС, механосборочные - все работают по итальянской системе за исключением единиц.
А кроме этого есть открыто бастующие, и никого не остановят никакие угрозы.
Или таракан уходит, или БелАЗ будет тонуть в убытках".