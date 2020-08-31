Как в Европе будут учить детей, несмотря на коронавирус 31.08.2020, 10:43

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Во многих странах старшеклассники как будто снова пойдут в первый класс.

Несмотря на новые вспышки коронавируса, школьники многих европейских стран 1 сентября возвращаются в классы. За время весеннего карантина взрослые поняли, что домашнее обучение по интернету - это все-таки совсем не то, и надо попытаться не загубить учебный год, сообщает BBC.

Во многих странах старшеклассники как будто снова пойдут в первый класс, когда они весь день, на всех предметах, сидели в одном помещении, а на переменах гуляли под строгим присмотром учителя.

По рекомендации международных экспертов, многие школы постараются держать учеников в "пузырях общения" в их классах или группах по году обучения, что подразумевает учебу в одном помещении и минимум контактов с другими классами.

Кроме того, в школах появились обычные атрибуты эпохи ковида: маски, санитайзеры и градусники на входе.

Вот как начало учебного года в коронавирусные времена выглядит в разных странах Европы - судя по материалам местной прессы и документам министерств и департаментов образования.

Британия - маски с 11 лет

Начиная с 1 сентября, в школу пойдут дети в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии учеба уже началась в августе.

"Шансы, что ребенок заболеет ковидом и получит долгосрочные серьезные проблемы именно из-за того, что пошел в школу, крайне малы, - сказал журналистам советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти. - А вот свидетельств, что непосещение школы вредит ребенку и может повлиять на его шансы в жизни, масса".

Департамент образования рекомендует, чтобы в средней школе, то есть начиная с тех, кому 11 лет (это в Британии седьмой класс), все носили маски в коридорах и прочих общих помещениях, где трудно соблюдать дистанцию, но вообще право решать, нужны ли маски, отдано самим школам.

Исключение составят только школы в тех регионах, где введен локальный локдаун - там маски на переменах будут обязательны - и для учеников, и для учителей.

На уроках же маски нужны не будут.

Премьер-министр Борис Джонсон, выступая в конце августа в одной из школ, сказал, что требовать надевать маски на уроках было бы глупо: "Нельзя учить с закрытым лицом, и невозможно ждать от школьников, что они будут учиться в масках".

Меры безопасности, конечно, не ограничиваются одними масками: департамент образования рекомендует школам, если есть такая возможность, держать школьников в "пузырях" их класса или годовой группы (то есть, например, проводить уроки по всем предметам для одного класса в одном помещении), расставить побольше флаконов с санитайзером, постоянно дезинфицировать ручки дверей и прочие поверхности, к которым прикасается много людей, а также просит учителей по возможности держать дистанцию друг с другом и с учениками.

Классы в Шотландии разделены, где возможно, на более мелкие группы. Школы постарались сделать так, чтобы потоки на переменах не пересекались, а в ближайшее время правительство Шотландии собирается, как в Англии, рекомендовать учителям и всем школьникам, кроме самых маленьких, носить маски в коридорах и общих помещениях.

В Северной Ирландии учеба в школах началась на последней неделе августа. Там тоже маски рекомендованы, но не обязательны, а учеников рекомендовано держать в "классных пузырях", то есть чтобы они весь день проводили в одном помещении со своими одноклассниками и не общались с другими классами.

Украина - без первого звонка в красных зонах

Регионам Украины в зависимости от числа заражений присваивается категория: зеленая, желтая, оранжевая или красная, и в "красных зонах" школы 1 сентября не откроются.

Если же регион попадет в "красную" категорию уже во время учебного года, то там в школах будет введен двухнедельный карантин, и детей отправят учиться дома.

Если у кого-то из учеников или учителей обнаружат вирус, то на карантин отправят весь класс или всю школу, в зависимости от ситуации.

Вне классов всем в украинских школах, кроме детей в начальной школе, предписано носить маски, но на уроках их надевать не обязательно.

Украинское министерство образования тоже рекомендует по возможности все предметы преподавать одному классу в одном помещении, а также проводить занятия на воздухе.

Ну и антисептики, дезинфекция дверных ручек, проветривание - это уж само собой.

Эстония - "решайте сами»

В Эстонии школы и вообще довольно самостоятельны (в выборе программы и приемов обучения, например), и в борьбе с ковидом министерство образования тоже дает им свободу действий: какие принимать меры безопасности, каждая школа может решать сама.

Министерство образования и минздрав только дают рекомендации: например, советуют (как и в других странах), по возможности разводить учеников в пространстве и времени, то есть держать один класс в течение дня в одном помещении, ввести смены и так далее.

Вообще же все учебные заведения в Эстонии 1 сентября открываются как обычно, но власти рекомендуют им быть готовыми в случае новой серьезной вспышки (которой в Эстонии пока нет) снова, как весной, перейти на заочную учебу

Латвия - один день на удаленке

В Латвии, где эпидемиологическая обстановка пока тоже выглядит неплохо, школы открываются 1 сентября как обычно и даже смогут сами решать, проводить ли церемонии "первого звонка".

Но на случай новой вспышки министерство образования составило три плана работы, A, B и C - от почти полностью очного обучения до полного перехода на удаленку.

В остальном министерство дает латвийским школам примерно те же рекомендации, что и в других странах: разделение потоков, дезинфекция, занятия на воздухе. Только маски носить не обязательно, а кроме того, минобр предлагает часть времени - например, один день в неделю - учить школьников удаленно, причем эти дни должны быть у разных классов разными, чтобы в школе одновременно присутствовало поменьше детей.

Германия - открыться и закрыться

В Германии нет единого "праздника знаний" - там учебный год в школах начался не 1 сентября, а в августе, причем в разных землях - в разные дни.

И уже тысячам немецких школьников, как сообщает местная пресса, снова пришлось отправиться на карантин: число заражений в Германии, как и практически во всей Европе, растет, и в школах тоже обнаруживаются новые носители вируса.

Рекомендации школам, как защищаться от коронавируса, в каждой немецкой земле - тоже свои, и каждая школа сама решает, каким из них следовать. Хотя меры, конечно, во многом совпадают: маски, дезинфекция, проветривание, уменьшенные классы-группы и разделение потоков.

Франция - мыть руки по десять раз на дню

Во Франции, где число заражений тоже снова быстро растет, либеральничать не стали и ввели строгие обязательные правила для всех.

Все ученики колледжей и лицеев, то есть средних (с 11 лет) и старших классов, а также учителя, должны носить маски.

Все школьники и учителя обязаны мыть или дезинфицировать руки минимум несколько раз в день: перед входом в школу, перед едой, до и после каждой перемены, после туалета и дома после школы.

Кроме того, школьникам и учителям рекомендовано чихать всегда в одноразовые салфетки (а школам - обеспечить запас салфеток и урны), не обниматься и не здороваться за руку при встрече, и держать дистанцию в один метр там, где это возможно.

Если весной, когда французские школы снова открылись после первой волны коронавируса, родители могли свободно решать, отправлять ли ребенка в школу, то теперь очная учеба сделана по умолчанию обязательной, а если кто-то хочет все-таки оставить ребенка дома, то должен подать прошение местным властям.

Испания - маски на малышах и пятикратное омовение рук

В Испании - самая тяжелая обстановка во всей Европе. Число новых обнаруженных заражений коронавирусом за две недели в августе там составило 145 человек на 100 тысяч населения (во Франции - 51, в Британии - 21, в Германии - 16, в Эстонии - 9, в Латвии - 2,7).

Однако число тяжелых больных и смертей в Испании остается сравнительно низким, и школы в стране решено открыть - только не 1-го, а 4-го сентября.

"Учебный год должен начаться как обычно", - сказал премьер-министр Педро Санчес в конце августа, незадолго до совещания его правительства с властями всех регионов Испании, на котором и было решено открыть школы.

При этом всем ученикам, начиная с шестилетнего возраста, предписано носить маски, мыть руки не меньше пяти раз в день и стараться по возможности соблюдать дистанцию в полтора метра.

На входе в школу будут измерять температуру; поверхности предписано регулярно дезинфицировать, а помещения - проветривать.

Если у кого-то в испанской школе обнаружится вирус, то на карантин отправится весь класс вместе с учителями, а если заражений окажется много - по домам отправят всю школу.

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