Белорусы зарубежья вышли к посольствам на мирные пикеты
- 31.08.2020, 10:41
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Киев, Вильнюс, Москва.
В Киеве к белорусскому посольству пришли несколько десятков протестующих с плакатами. Также они сожгли российский флаг.
В Вильнюсе флаги не жгли. Возле белорусского посольства прошла акция солидарности. Пикет приурочили также и ко дню рождения Лукашенко:
«Принеси подарок кровавому диктатору на день рождения», – были такие призывы накануне.
Несмотря на сильный дождь, на митинг собрались не только местные белорусы, но и люди разных национальностей и политических взглядов.
Возле белорусского посольства в Москве задержали троих человек: двоих активистов националистической организации SERB и одного протестующего против Лукашенко. SERB вырвали у него из рук плакат.