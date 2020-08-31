Белорусы зарубежья вышли к посольствам на мирные пикеты 31.08.2020, 10:41

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Фото: «Белсат»

Киев, Вильнюс, Москва.

В Киеве к белорусскому посольству пришли несколько десятков протестующих с плакатами. Также они сожгли российский флаг.

В Вильнюсе флаги не жгли. Возле белорусского посольства прошла акция солидарности. Пикет приурочили также и ко дню рождения Лукашенко:

«Принеси подарок кровавому диктатору на день рождения», – были такие призывы накануне.

Несмотря на сильный дождь, на митинг собрались не только местные белорусы, но и люди разных национальностей и политических взглядов.

Возле белорусского посольства в Москве задержали троих человек: двоих активистов националистической организации SERB и одного протестующего против Лукашенко. SERB вырвали у него из рук плакат.

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