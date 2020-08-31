закрыть
31 августа 2020, понедельник, 11:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы зарубежья вышли к посольствам на мирные пикеты

  • 31.08.2020, 10:41
  • 1,138
Белорусы зарубежья вышли к посольствам на мирные пикеты
Фото: «Белсат»

Киев, Вильнюс, Москва.

В Киеве к белорусскому посольству пришли несколько десятков протестующих с плакатами. Также они сожгли российский флаг.

В Вильнюсе флаги не жгли. Возле белорусского посольства прошла акция солидарности. Пикет приурочили также и ко дню рождения Лукашенко:

«Принеси подарок кровавому диктатору на день рождения», – были такие призывы накануне.

Несмотря на сильный дождь, на митинг собрались не только местные белорусы, но и люди разных национальностей и политических взглядов.

Возле белорусского посольства в Москве задержали троих человек: двоих активистов националистической организации SERB и одного протестующего против Лукашенко. SERB вырвали у него из рук плакат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции