Задержанного игрока «Крумкачоў» увезли на скорой в наручниках 31.08.2020, 10:48

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Фото: ФК "Крумкачы"

Второй футболист провел ночь в Ленинском РУВД.

Одного из задержанных футболистов «Крумкачоў», Сергея Козеку, ночью увезли на скорой в 4-ю городскую клиническую больницу — в наручниках и под конвоем. По предварительной информации, у него сломан 3-й позвонок и повреждены почки, пишет «Прессболл».

Еще один «ворон» Павел Рассолько провел ночь в Ленинском РУВД. Сегодня будут производиться следственные действия. С игроками работает адвокат. Назначена судебно-медицинская экспертиза по факту нанесения телесных повреждений.

Возвращавшихся с тренировки игроков «Крумкачоў» задержали в период акции протеста в Минске.

Судя по всему, футболистам собираются предъявить обвинения в повреждении милицейской машины.

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