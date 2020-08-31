В минской Малиновке водители в знак протеста полностью заблокировали дорогу

В минской Малиновке водители в знак протеста полностью заблокировали дорогу8
- 31.08.2020, 10:55
- 9,229
Отличная форма протеста.
Осваиваем новые формы протеста. Сегодня утром в Малиновке водители полностью заблокировали дорогу, сообщил читатель Telegram-канала "Баста!"
"На зеленый сигнал светофора на перекрестке просто все остались стоять на месте, - пишет читатель. - Люди и автомобилисты, которые были не в курсе, тоже поддержали.
Отличная форма протеста. Сегодня остановили микрорайон - завтра остановим весь город.
Берите на вооружение".