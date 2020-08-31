Ночью на БМЗ рухнул газоход второй печи19
- 31.08.2020, 11:33
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Работа была остановлена.
Читатели onliner.by сообщают, что ночью на БМЗ рухнул газоход второй печи.
В пресс-службе предприятия инцидент комментируют так:
В пресс-службе предприятия инцидент комментируют так: «В ночь с 30 на 31 августа на БМЗ была остановлена работа дуговой сталеплавильной печи №2 из-за выхода из строя газохода отходящих газов. Причины неисправности устанавливаются, пострадавших нет. В настоящее время ремонтные службы предприятия задействованы в восстановлении оборудования: будет проведен комплекс ремонтных работ, которые были запланированы на осень текущего года. Дуговые сталеплавильные печи №1 и №3 БМЗ продолжают работать в штатном режиме».