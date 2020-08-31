Главный редактор «Трибуны»: Футболисты, сколько можно молчать?2
- 31.08.2020, 11:44
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Левченко и Герасименя свое слово сказали.
Руководитель белорусский и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский призвал футболистов высказаться о ситуации в стране.
«Задержан экс-комментатор канала Беларусь-5 Владислав Татур. Неделю назад уволился из БГТРК в знак несогласия с политикой партии, сегодня был задержан в самом начале митинга. В данный момент – переведен из Партизанского РУВД на Окрестина.
Караев говорил о том, что не трогать журналистов – его принципиальная позиция. Понятно, что принципы и честь – это не про сегодняшнюю милицию. Но вдруг там еще остался хотя бы один честный офицер.
Также сегодня были задержаны два футболиста «Крумкачоў»: Козеко и Рассолько. Им шьют уголовное дело за нападение на милицию, хотя ничего такого, конечно, не было. Козеко достаточно сильно избит, хотели в какой-то момент вызвать скорую (утром стало известно, что Козеку увезли на «скорой» – прим).
Футболисты, ну сколько можно молчать??? Ваших бьют! Сегодня Левченко, Герасименя, Удрис свое слово сказали. Когда что-нибудь скажете вы?» – написал Березинский.