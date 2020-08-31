закрыть
31 августа 2020, понедельник, 12:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главный редактор «Трибуны»: Футболисты, сколько можно молчать?

2
  • 31.08.2020, 11:44
  • 4,246
Главный редактор «Трибуны»: Футболисты, сколько можно молчать?
Максим Березинский

Левченко и Герасименя свое слово сказали. 

Руководитель белорусский и украинской версии Tribuna.com Максим Березинский призвал футболистов высказаться о ситуации в стране.

«Задержан экс-комментатор канала Беларусь-5 Владислав Татур. Неделю назад уволился из БГТРК в знак несогласия с политикой партии, сегодня был задержан в самом начале митинга. В данный момент – переведен из Партизанского РУВД на Окрестина.

Караев говорил о том, что не трогать журналистов – его принципиальная позиция. Понятно, что принципы и честь – это не про сегодняшнюю милицию. Но вдруг там еще остался хотя бы один честный офицер.

Также сегодня были задержаны два футболиста «Крумкачоў»: Козеко и Рассолько. Им шьют уголовное дело за нападение на милицию, хотя ничего такого, конечно, не было. Козеко достаточно сильно избит, хотели в какой-то момент вызвать скорую (утром стало известно, что Козеку увезли на «скорой» – прим).

Футболисты, ну сколько можно молчать??? Ваших бьют! Сегодня Левченко, Герасименя, Удрис свое слово сказали. Когда что-нибудь скажете вы?» – написал Березинский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции