Госдолг с начала года вырос на 18,6%5
- 31.08.2020, 11:54
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Лукашенко продолжает набирать долги.
Государственный долг Беларуси на 1 августа 2020 года составил 53,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8,3 млрд рублей, или на 18,6%, сообщает Минфин.
Внешний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 17,8 млрд долларов, увеличившись с начала года на 0,6 млрд долларов (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%.
В январе — июле 2020 года привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 1,840 млрд долларов:
1391,5 млн долларов — облигации, размещенные на внешних рынках;
370,3 млн долларов — правительства и банков России;
51,1 млн долларов — Экспортно-импортного банка Китая;
21,2 млн долларов — Международного банка реконструкции и развития;
5,9 млн долларов — ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга по итогам семи месяцев составило 1 049,3 млн долларов:
428,9 млн долларов — правительству и банкам России;
387 млн долларов — банкам Китая;
176,6 млн долларов — ЕФСР;
54,8 млн долларов — МБРР;
1,3 млн долларов — ЕБРР и СИБ;
0,7 млн долларов — Товарно-кредитной корпорации США.
Внутренний госдолг по состоянию на 1 августа 2020 года составил 9,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.
В январе — июле размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 210 млн долларов и 200 млн рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 360,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.