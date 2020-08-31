Количество зараженных коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 25 миллионов
- 31.08.2020, 11:58
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Почти половина всех случаев приходится на три страны.
В мире уже более 25 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 846 574 случаях смерти и более 16 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.
Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.
США – 5 997 164
Бразилия – 3 862 311
Индия – 3 621 245
По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:
Россия – 992 402
Перу – 639 435
ЮАР – 625 056
Колумбия – 607 904
Мексика – 595 841
Испания – 439 286
Чили – 409 974