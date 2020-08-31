Количество зараженных коронавирусом в мире перешагнуло отметку в 25 миллионов 31.08.2020, 11:58

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Фото: Getty Images

Почти половина всех случаев приходится на три страны.

В мире уже более 25 миллионов случаев COVID-19. Из них известно о 846 574 случаях смерти и более 16 миллионов случаях выздоровления. Сайт Сharter97.org представляет обзор, составленный на основании карты заболеваемости коронавирусом Университета Джона Хопкинса.

Антилидерами по количеству заболевших COVID-19 в мире остаются США, Бразилия и Индия. Именно в этих странах более трех миллионов случаев.

США – 5 997 164

Бразилия – 3 862 311

Индия – 3 621 245

По мировой статистике, остальные страны не перешли еще отметки одного миллиона заболевших. Так выглядят цифры замыкающих десятку антилидеров:

Россия – 992 402

Перу – 639 435

ЮАР – 625 056

Колумбия – 607 904

Мексика – 595 841

Испания – 439 286

Чили – 409 974

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