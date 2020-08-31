«Баста!»: Четыре простые идеи, как заблокировать дороги 1 31.08.2020, 12:19

3,343

Проверены на личном опыте.

Пару простых идей по блокировке дорог. Проверено на личном опыте - все работает.

«Пару простых идей по блокировке дорог, - пишет читатель телеграм-канал «Баста!». - Некоторые уже успешно использовали. Делимся опытом.

1. Есть перекрестки с круговым движением, машинам, которые едут по кругу - приоритет. Договариваемся с 10-15 знакомыми и в час пик выезжаем на такой перекресток. Заезжаем на круг и не съезжаем с него 5 минут. Просто двигаемся по кругу. Никаких правил мы этим не нарушаем, а на всех подъездах к перекрестку скапливаются огромные пробки.

2. Пешеходы - тоже участники движения. «Порвался» пакет на пешеходном переходе - медленно, не спеша собираем все, что из него выпало. Даже если автомобилям зеленый сигнал, ехать они не смогут. Д и не захотят - большинство за нас, все поймут, что это не просто так.

3. Старый проверенный способ – «поломка» автомобиля в час пик на оживленной трассе. Остановились, вышли, открываем капот, долго ищем поломку, разбираемся, «пытаемся» завести авто, звоним куда-то, улыбаемся другим участникам движения. Никто вас не осудит.

4. Двигаться в час пик со скоростью 40 километров в час - не нарушение. Спешить некуда, не торопитесь.

Проверено на личном опыте - все работает.

Ищем единомышленников, включаем фантазию, импровизируем. Удачи на дорогах».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.